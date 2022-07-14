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法官駁回Amber Heard推翻裁決動議 無證據指陪審團有問題

環球社會熱點 12:02 2022/07/14

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尊尼狄普前妻Amber Heard在誹謗案敗訴後，她的法律團隊早前提出動議尋求撤銷判決，法官周三（13日）駁回Amber Heard動議的所有請求，指無法證明陪審團問題會影響裁判結果，Amber Heard需要向尊尼狄普支付1035萬美元（約8,119萬港元）賠償。

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Amber Heard法律團隊早前向弗吉尼亞州的費爾法克斯縣巡迴法院（Fairfax County Circuit Courthouse）提出動議，指七位擔任誹謗案的陪審員當中，有一位從未被法庭傳召，質疑挑選陪審團過程有效性，並要求撤銷裁決。

法官Penney Azcarate周三駁回Amber Heard動議內所有要求，指Amber Heard一方無法證明陪審員帶有偏見，從而影響裁決結果。Azcarate稱陪審員都有經過審查，法庭眼見所有陪審員都遵守誓言，以及法庭的指示，因此維持陪審團裁判結果。

尊尼狄普代表律師周一（11日）向法庭反駁Amber Heard法律團隊動議，指Amber Heard投訴陪審員身份根本無關緊要，陪審團已具體說明裁決理據，又指如果對陪審員身份有懷疑，應在審訊期間提出，現時為時已晚。

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法庭紀錄指，15號陪審員本應是一名77歲男子，但與他同住及姓名相同的兒子，誤以為自己要出任陪審員。Amber Heard律師表示，弗吉尼亞州法律要求嚴格審查陪審員身份，認為陪審員身份有誤會影響裁決。

雖然動議無提出證據表明，52歲男子是有意圖取代父親出任陪審員，但Amber Heard律師認為不應忽視這個可能。法庭不能假設15號陪審員身份出錯是無辜錯失，不排除男子有意圖參與這宗受矚目的誹謗案審判。

Amber Heard仍可提出上訴，但必須繳納相當於賠償總額的保證金，另加48萬美元（374萬港元）的利息。

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責任編輯：郭麗明

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