  • 32°C
香港時間 : 2022714日 (四) 12:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

的士加價本周日起實施　市區落旗收費27元

股市 11:55 2022/07/14

分享：

分享：

本港的士加價。運輸署宣布。新界及大嶼山的士新收費將由本周日（7月17日）起生效，市區落旗收費27元、其後每200米跳錶1.3元或1.9元；新界的士收費23.5元，其後每200米跳錶1.3元或1.7元；大嶼山的士收費22元，其後每200米跳錶1.5元或1.7元。

至於三類的士的附加車費，乘客所攜帶的每件行李（擺放在乘客車廂內的輕便行李除外）的收費會維持為6元；而運載每隻動物或鳥類及每程電召預約服務的收費，則維持為5元。

運輸署指，的士司機必須按錶收費，並於車廂內展示由運輸署發出的新舊車費換算表。的士乘客必須根據換算表支付新車費。的士司機根據車費換算表收取新車費時所發給乘客的車費收據，必須寫上按新收費收取的車費總額。

的士加價升周日（7月17日）實施

收費（港幣） 市區的士（紅色） 新界的士（綠色） 大嶼山的士（藍色）
落旗收費
最初兩公里或其任何部分		 27元 23.5元 22元
跳錶收費
其後每200米或其任何部分，或每分鐘等候時間或其任何部分		 93.5元以下
每跳計1.9元		 74.5元以下
每跳計1.7元		 175元以下
每跳計1.7元
跳錶收費
其後每200米或其任何部分，或每分鐘等候時間或其任何部分		 93.5元以上
每跳計1.3元		 74.5元以上
每跳計1.3元		 175元以上
每跳計1.5元

 

社會民生 新界 大嶼山 運輸署 的士 運輸

上一篇文章

澳洲失業率降至50年低位　澳洲加息0.75厘機會大增
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港通關】盧寵茂：11月或有條件免隔離旅行　金管局主辦投資峰會成契機　國泰航空曾見52周高
【香港通關】盧寵茂：11月或有條件免隔離旅行　金管局主辦投資峰會成契機　國泰航空曾見52周高
【阿里巴巴9988】「股神」拍檔芒格次季未再減持阿里巴巴　續成其第三大重倉美股
【阿里巴巴9988】「股神」拍檔芒格次季未再減持阿里巴巴　續成其第三大重倉美股
【美股收市】美通脹9.1% 加息1厘機率飈 道指挫208點
【美股收市】美通脹9.1% 加息1厘機率飈 道指挫208點
【美國通脹】美國公布6月CPI按年增9.1%、超預期　貨幣市場交易顯示7月加息1厘機率升至逾5成
【美國通脹】美國公布6月CPI按年增9.1%、超預期　貨幣市場交易顯示7月加息1厘機率升至逾5成
【恒指夜期+ADR】夜期收市升50點　港滙跌至7.85觸弱方（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升50點　港滙跌至7.85觸弱方（不斷更新）
【內房危機】內地22個城市爛尾樓小業主發起拒還貸、官媒籲提防風險　內房股大跌碧桂園再跌近一成　
【內房危機】內地22個城市爛尾樓小業主發起拒還貸、官媒籲提防風險　內房股大跌碧桂園再跌近一成　
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款