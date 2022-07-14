的士加價本周日起實施　市區落旗收費27元

本港的士加價。運輸署宣布。新界及大嶼山的士新收費將由本周日（7月17日）起生效，市區落旗收費27元、其後每200米跳錶1.3元或1.9元；新界的士收費23.5元，其後每200米跳錶1.3元或1.7元；大嶼山的士收費22元，其後每200米跳錶1.5元或1.7元。

至於三類的士的附加車費，乘客所攜帶的每件行李（擺放在乘客車廂內的輕便行李除外）的收費會維持為6元；而運載每隻動物或鳥類及每程電召預約服務的收費，則維持為5元。

運輸署指，的士司機必須按錶收費，並於車廂內展示由運輸署發出的新舊車費換算表。的士乘客必須根據換算表支付新車費。的士司機根據車費換算表收取新車費時所發給乘客的車費收據，必須寫上按新收費收取的車費總額。

的士加價升周日（7月17日）實施