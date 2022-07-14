【黑客入侵】報告：60%教育機構去年遭勒索軟件攻擊　5招部署防禦

▲ 40%受訪教育機構指，需至少1個月才能恢復數據，而9%的受訪機構則表示需要3至6個月。（Sophos）

黑客入侵滲透各行各業，教育機構近年也成為主要攻擊對象。網絡安全公司Sophos發表的《2022年教育行業勒索軟件形勢分析》報告指出，在2021年共有60%教育機構曾遭受網絡攻擊，較2020年高出16%，而其復原數據的時間也較其他行業多2倍。

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Sophos對全球5,600名IT專業人員進行調查，當中包括來自320間初中教育機構和410間高等院校。報告指出，教育行業較其他行業有更高機會遭數據加密。97%來自高等院校及94%來自初中教育機構的受訪者表示，網絡攻擊影響所屬機構的營運。此外，在私立教育界別方面，96%來自高等院校及92%來自初中教育機構指出，他們曾因勒索軟件而遭受業務及收入上的損失。

即使支付贖金 僅2%順利取回所有數據

如果教育機構選擇支付贖金，只有2%受訪機構能順利取回所有數據，略低於 2020年的 4%；但即使支付贖金，平均也只有62%的學校能恢復遭加密的數據，低於2020年的68%。

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而在復原遭加密的數據時，高等院校需最長的系統復原時間，當中40%受訪教育機構指，需至少1個月才能恢復數據，而9%的受訪機構則表示需要3至6個月。

Sophos首席研究科學家Chester Wisniewski 指出，學校是遭受勒索軟件攻擊最嚴重的行業之一。由於學校普遍缺乏高等級的網絡安全防禦系統，加上系統存放大量重要的個人資料，這令它們更容易成為攻擊者的主要目標。與其他行業相比，教育機構往往難以偵測到正入侵系統的網絡攻擊，所以攻擊者自然有較高的成功率和數據加密率。

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5大措施 防黑客入侵

為應對勒索軟件攻擊，Sophos向教育機構作出5大建議：

1. 在所有系統上安裝高品質的系統防禦解決方案，並定期檢視其安全控制措施，以確保系統符合企業需求。

2. 主動鎖定系統威脅，以預測及阻止攻擊者的行動。如果內部團隊缺乏時間或相關技能，則可聘請託管式偵測及回應（MDR）技術專業團隊。

3. 不時搜尋及消除重大的安全漏洞以強化IT環境，如：未經修補的裝置、未受保護的機器、開放的RDP連接埠等；採用擴展式偵測和回應（XDR）解決方案為最理想。

4. 企業應為最壞的情況作好準備，並針對無法預料的網絡攻擊事故更新制定計劃。

5. 企業需進行數據備份並練習如何從中恢復數據，以便減少恢復所需時間，並將影響降至最低。