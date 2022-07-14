▲ 【bitcoin】香櫞研究：比特幣跌至10000美元也不意外 「只是一種集體意識，人買我買」

沽空機構香櫞研究（Citron Research）創辦人Andrew Left表示，將權力從中心化的實體手中，轉移至去中心化的理念是「有史以來最愚蠢的事情（stupidest thing ever）」，而且比特幣（bitcoin）只是一種集體意識，大家買比特幣，只是因為其他人在買。

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Andrew Left指，看不到加密貨幣有任何價值，特別是山寨幣（altcoin），而且沒有任何用途，Web3只是從大型科技公司手上奪走權力的巨大幻想，互聯網世界需要更多監管，現時有數以十億美元計的資金流入加密貨幣，若沒有人控制，這將成為最愚蠢的事情。

比特幣及以太幣均沒有任何用途

Left稱，若比特幣回落至10000美元，以太幣跌至200美元，也不會感到意外，因兩者均沒有任何用途，亦不被接受為支付工具。

他續稱，比特幣與以太幣是不同的，比特幣是感知價值，所以只要大家都想買入，比特幣就能一直存在，而且比特幣已是集體意識的一部分，所以似乎會有未來。至於以太幣則被認為有用途，但實際並沒有，預期以太幣價格會回落至200美元。

被問及甚麼才算有用途，他回應指，在實際環境下能夠產生盈利的企業。

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