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【芯片大戰】荷蘭證實正與美國磋商　禁止ASML向中國出售芯片製造設備

股市 11:52 2022/07/14

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【芯片大戰】荷蘭證實正與美國磋商　禁止ASML向中國出售芯片製造設備

荷蘭外交大臣Wopke Hoekstra證實，荷蘭正與美國磋商禁止ASML向中國出口芯片製造技術芯片製造設備。他在接受外媒採訪時表示，「我們確有討論上述問題，當某種商品在全球範圍內具有廣泛戰略影響時，你應該跟盟友密切溝通。」

上周彭博引述知情人士指，美國正游說荷蘭當局禁止ASML出售一些舊款的深紫外線光刻機（DUV）。這些設備雖然比先進技術落後一代，但仍是製造汽車、手機、電腦，以至機器人所需的某些非先進芯片的最常用設備。

美國的禁售提議將使現有向中國出售最先進系統的限制範圍進一步擴大。不過，荷蘭政府尚未同意任何額外限制。而中國是荷蘭的第三大貿易伙伴，僅次於德國和比利時。

ASML執行長Peter Wennink今年早些時候表示，反對禁止對華出口DUV光刻設備，因為這已經是成熟技術。根據該公司的披露和彭博匯總的數據，去年ASML在華工廠貢獻了公司總營收的14.7%。

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編輯：姚卓然

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