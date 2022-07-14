【Google】德政消失？ Google無預警淘汰舊Chromecast

▲ 官方回應指，舊款Chromecast現時不再支援YouTube直接登入。雖然用戶可以繼續使用舊款Chromecast觀看YouTube影片，但因為其不支援帳號登入，即使是Premium用戶也不能享受無廣告干擾功能。

Google推出新款Google TV及Chromecast後，意味著舊款Chromecast將逐漸淘汰。

雖然大約在半年前Google願意讓舊款Chromecast可透過Android手機內置的虛擬控制器，讓用戶獲得類似Google TV的使用體驗，但最近官方疑無預警地取消該功能。

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據《9to5google》報道，有網友在Twitter中表示，原本使用舊款Chromecast連接大屏幕時，可正常登入YouTube帳號，用於瀏覽影片及播放操控；但最近嘗試登入YouTube帳號時，屏幕竟顯示無法登入的訊息，而事後網友將事件向TeamYouTube反映。

官方回應指，舊款Chromecast現時不再支援YouTube直接登入。雖然用戶可以繼續使用舊款Chromecast觀看YouTube影片，但因為其不支援帳號登入，即使是Premium用戶也不能享受無廣告干擾功能。對此，Google團隊表示正努力解決該問題。

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責任編輯：廖淑瑩

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