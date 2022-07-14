【3D玩具】孩之寶3D打印玩具服務　自拍臉部打造專屬模型 

▲ 客戶透過手機自拍，就可將自己的樣子打印至玩具人物的臉上，創造專屬模型。（Hasbro）

小時候有否幻想過，自己化身成卡通片英雄戰隊中的人物，看到自己穿著戰鬥服的樣子？玩具製造商孩之寶（Hasbro）宣布，將於秋季推出3D打印玩具服務，讓客戶透過手機自拍，將自己的樣子打印至玩具人物的臉上，創造專屬模型。

【安倍晉三中槍】安倍晉三槍擊兇器疑為3D打印槍械 美部分州份早已立法規管

孩之寶表示，該服務採用3D打印公司Formlabs的技術，客戶只需使用孩之寶的Hasbro Pulse應用程式，透過手機自拍將樣子掃描，並選擇想要「變成」的玩具人物，例如Power Rangers和捉鬼敢死隊等。最後支付60美元（約470港元），就會打造一個擁有你面孔的6吋高玩具模型。

【3D打印】中國工程師用AI配合3D打印 料2024年組成大壩

孩之寶指，雖然該服務暫時只提供予美國客戶，但未來將計畫擴大銷售範圍至全球。

除孩之寶外，Formlabs也有向不同企業發展3D打印服務，例如與耳機製造商Sennheiser合作，製造3D打印的耳塞；以及與剃鬚刀製造商吉利合作，製造定制的剃鬚刀手柄等。

【香港回歸25周年系列】創科投資 創造機遇

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢