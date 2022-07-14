  • 32°C
香港時間 : 2022714日 (四) 12:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【3D玩具】孩之寶3D打印玩具服務　自拍臉部打造專屬模型 

科技 11:50 2022/07/14

分享：

分享：

客戶透過手機自拍，就可將自己的樣子打印至玩具人物的臉上，創造專屬模型。（Hasbro）

小時候有否幻想過，自己化身成卡通片英雄戰隊中的人物，看到自己穿著戰鬥服的樣子？玩具製造商孩之寶（Hasbro）宣布，將於秋季推出3D打印玩具服務，讓客戶透過手機自拍，將自己的樣子打印至玩具人物的臉上，創造專屬模型。

【安倍晉三中槍】安倍晉三槍擊兇器疑為3D打印槍械　美部分州份早已立法規管

孩之寶表示，該服務採用3D打印公司Formlabs的技術，客戶只需使用孩之寶的Hasbro Pulse應用程式，透過手機自拍將樣子掃描，並選擇想要「變成」的玩具人物，例如Power Rangers和捉鬼敢死隊等。最後支付60美元（約470港元），就會打造一個擁有你面孔的6吋高玩具模型。

【3D打印】中國工程師用AI配合3D打印　料2024年組成大壩

孩之寶指，雖然該服務暫時只提供予美國客戶，但未來將計畫擴大銷售範圍至全球。

除孩之寶外，Formlabs也有向不同企業發展3D打印服務，例如與耳機製造商Sennheiser合作，製造3D打印的耳塞；以及與剃鬚刀製造商吉利合作，製造定制的剃鬚刀手柄等。

【香港回歸25周年系列】創科投資　創造機遇

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【3D打印】瑞士研究人員開發新型3D打印機　完工時間由10分鐘變20秒
2022/06/04
【3D打印】瑞士研究人員開發新型3D打印機　完工時間由10分鐘變20秒
【機械人】內地機械人博物館　3D打印人類面部特徵和四肢
2022/03/08
【機械人】內地機械人博物館　3D打印人類面部特徵和四肢
【無障礙科技】微軟推出Adaptive Accessories系列　自定配件方便用家
2022/05/12
【無障礙科技】微軟推出Adaptive Accessories系列　自定配件方便用家
【3D打印】拜登政府禁商店　出售3D打印槍械
2022/04/12
【3D打印】拜登政府禁商店　出售3D打印槍械

你可能感興趣

【3D打印】瑞士研究人員開發新型3D打印機　完工時間由10分鐘變20秒
16:00 2022/06/04
【3D打印】瑞士研究人員開發新型3D打印機　完工時間由10分鐘變20秒
【機械人】內地機械人博物館　3D打印人類面部特徵和四肢
10:00 2022/03/08
【機械人】內地機械人博物館　3D打印人類面部特徵和四肢
【無障礙科技】微軟推出Adaptive Accessories系列　自定配件方便用家
17:19 2022/05/12
【無障礙科技】微軟推出Adaptive Accessories系列　自定配件方便用家
3D打印 玩具 手機Apps 科技產品 耳機 美國

下一篇文章

【電動車】Panasonic擬建全球最大電動車電池廠　為Tesla生產高容量電池
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【經典再現】Nokia新手機大玩創意　無線耳機藏於機背
【經典再現】Nokia新手機大玩創意　無線耳機藏於機背
【內容審查】中國軟件WPS Office遭用戶踢爆　現敏感字眼會封鎖檔案　
【內容審查】中國軟件WPS Office遭用戶踢爆　現敏感字眼會封鎖檔案　
【蘋果動向】正式分手？　iPhone設計師Jony Ive不再與蘋果合作設計產品
【蘋果動向】正式分手？　iPhone設計師Jony Ive不再與蘋果合作設計產品
【保障私隱】小米應用商店下架逾萬款App　打擊「熱更新」違規行為
【保障私隱】小米應用商店下架逾萬款App　打擊「熱更新」違規行為
【透明手機】Nothing Phone（1）正式登場　7月21起香港發售
【透明手機】Nothing Phone（1）正式登場　7月21起香港發售
【淘汰舊系統】Windows用戶留意　Microsoft 365明年停止支援多個舊系統
【淘汰舊系統】Windows用戶留意　Microsoft 365明年停止支援多個舊系統
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款