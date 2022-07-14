【周黑鴨1458】中期門店數量或達5千家 周黑鴨有力破頂？

申萬宏源報告指出，周黑鴨（01458）在2019年開放特許經營加盟，發展式特許門店開拓空白城市，2020至2021年公司淨開店1,461家，開放特許經營權後開店速度明顯加快，特許經營門店投資回報期18個月，相比其他的加盟連鎖業態，投資回報期較短，2023年有望順利達到5,000家的門店目標。公司順應疫情消費趨勢變化，積極打造租售比較低、運營成本低的社區門店，目前正向全國範圍逐步推廣社區店，店效處於行業領先水平。

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另一方面，公司加快新品研發速度，針對消費者不同需求，推出多種口味和產品，同時填補低價格帶產品，新品銷售佔比持續提升。同時，又組建專業化外賣運營團隊，有效延長門店輻射半徑，提高門店曝光度，休閑鹵味屬於衝動型消費，門店營收有望在受眾增加下實現較快復甦。電商渠道上，緊跟年輕客群的潮流，積極布局短視頻等新興線上渠道，電商渠道有望取得平穩增長。

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該行預測2022至2024年歸母淨利潤為2.91億元（人民幣，下同）、4.68億元及5.48億元，現價相當於33倍、20倍和17倍市盈率。考慮到2022年疫情帶來一次性費用和階段性經營壓力，假設2023年為常態化經營年份，並給予2023年估值為25倍市盈率，對應目標價5.77港元，較當前股價仍有27%潛在升幅，給予「增持」評級。

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撰文：林衛