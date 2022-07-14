【創科669】經調整估值已回歸歷史低位 創科現價充分反映預期？

開源證券指出，北美地產市場下行壓力逐步顯現，過去6個月美國30年期固定抵押貸款利率由3.1%升至5.3%，期間峰值達5.8%，創2009年來新高，以致7月1日當周北美住房抵押貸款申請數量按年下降5.4%。展望下半年，電動工具市場需求仍受制於北美地產景氣度下行影響，預計9至11月進入電動工具銷售旺季、配合促銷策略刺激有望緩解壓力。

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由於創科實業（00669）主打品牌MILWAUKEE深度綁定家得寶（HD），加上強勢品牌效應、優秀產品力以及性價比，公司業績將優於行業整體表現。該行預計公司上半年總收入按年持平，分產品看，電動工具收入預計錄得低個位數增長、增速顯著放緩，地板護理及清潔收入下滑，料上半年淨利潤約5.26億美元，按年增長0.4%。

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該行考慮到北美地產景氣度下行影響下游電動工具，以及家用耐用消費品需求的影響，下調創科2022至2024年淨利潤預測至11.8億美元、12.9億美元及14.6億美元，對應當前股價約為16.8倍、15.4倍和13.7倍市盈率，經前期調整估值已回歸歷史低位，待業績預期調整充分，維持「買入」評級。

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撰文：林衛