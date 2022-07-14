【網絡安全】微軟揭釣魚詐騙新手法 黑客可繞過雙重驗證

▲ 微軟（Microsoft）日前在官方網誌中揭露，最新的全球性大規模網絡釣魚惡意攻擊手法，而企業用戶使用的Office 365 Email商務電子郵件更成為攻擊目標。

黑客不時向企業發動釣魚詐騙，騙取企業資金或機密資料。微軟（Microsoft）日前在官方網誌中揭露，最新的全球性大規模網絡釣魚惡意攻擊手法，而企業用戶使用的Office 365 Email商務電子郵件更成為攻擊目標。

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微軟表示，黑客非法取得企業帳戶密碼後，會再發動另一次入侵商務電子郵件的金融詐騙活動。黑客會擅自發電郵給有業務的合作夥伴，要求對方把資金匯入到遭暗中竄改的銀行帳戶，以從中獲利。

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建議企業使用實體安全金鑰

微軟進一步指出，由於新型態的惡意釣魚攻擊手法與詐騙伎倆，未帶有惡意軟件，比起傳統的網絡釣魚活動更難偵測及攔截；尤其是竟能繞過MFA多重身份驗證機制（或稱雙重身份驗證的2FA機制），若沒有經過多方實體的查證與確認，企業容易墮入釣魚郵件的詐騙陷阱，引致財務上的損失。

微軟建議，企業可採取強化身份驗證與身份識別的防護技術。除了已有的MFA多重身份驗證機制，同時亦需具備有新一代支援 FIDO v2.0版技術的網絡身份識別認證，如使用支援實體安全金鑰的USB裝置，以確保一旦不慎連線至假冒網站時，可防止非法入侵的帳戶密碼無法通過認證，以提升防護能力。

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責任編輯：廖淑瑩

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