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美國成功試射兩枚高超音速導彈 速度為音速武器逾5倍

環球社會熱點 11:01 2022/07/14

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美國國防部周三（13日）宣布，成功試射洛歇馬丁（Lockheed Martin）研發的兩枚高超音速導彈，速度為音速武器逾5倍。軍方預計將於今年稍後時間，進行搭載推進器及彈頭的全面試射。

NASA再公開宇宙最深處全彩色圖像 詹姆斯韋伯太空望遠鏡拍下（多圖） 【下一頁】

美國空軍證實周二（12日）於加州外海成功試射空射快速反應武器（ARRW），而導彈推進器是搭載在B-52H轟炸機的機翼下預備發射，而早前的測試因導彈沒有脫落而失敗。

軍火商洛歇馬丁發聲明指，第二次試射成功顯示ARRW可達到及承受運行高超音速的能力、收集關鍵數據用於進一步測試、驗證導彈如何安全與飛機分離。

空軍準將、試射計劃負責人柯林斯（Heath Collins）指，軍方目前已經完成推進器的一系列試射，並準備在今年稍後時間進行包括搭載推進器及彈頭的全面試射。

高超音速武器在高層大氣中的飛行速度達到時速6,200公里，為音速武器的超過5倍。

而國防部轄下的高級研究計劃局（DARPA）證實，當局在新墨西哥州舉行的另一項高超音速武器測試中，成功首次試射作戰火力（Operational Fires）計劃的高超音速武器。

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作戰火力是一款地面發射系統，將能在穿透敵方防空系統的同時，快速精準打擊關鍵及時效短的目標。而DARPA已就這項計劃在2022年財政年度申請4,500萬美元撥款。

而洛歇馬丁的概念是使用現有的高機動性多管火箭炮系統（HIMARS）發射器，更希望開發新的探測及打擊機制。

中俄等國在高超音速武器試射方面均取得成果，而美國今次試射成功也表明，美國在積極開發高超音速武器方面有進展。

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責任編輯：吳漢培

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