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新加坡確診創4個月新高 按日增近2倍

環球社會熱點 11:29 2022/07/14

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新冠肺炎變種病毒繼續肆虐，導致新加坡疫情有所反彈。新加坡周三（13日）錄得近1.7萬宗新冠確診個案，創自當地3月初以來新高。新加坡新增個案中大部分為本地個案，當局認為確診飆升是受長周末假期影響。

全球10國驚現BA.2.75個案 傳染力恐超BA.5 【下一頁】

截至周三中午12時，新加坡錄得逾1.68萬宗新增確診個案，為當地3月9日以來的新高，當時新加坡錄得單日新增逾1.7萬人確診記錄。新加坡周三亦錄得3人染疫死亡，當地新冠死亡人數累計達1,440人。

新加坡從3月下旬至6月下旬期間，單日新增確診一直低於1萬人水平。惟周三新增人數按日增1.8倍，其中近1.6萬宗為本地個案。新加坡衛生部（MOH）表示，周三數目飆升是長周末假期導致的高峰，強調過去一周本地個案7日平均數保持約8,400宗，水平穩定。

世衛再強調新冠疫情未結束 促各國呼籲復戴口罩 【下一頁】

MOH網站最新統計數據顯示，新加坡周三共有734名新冠患者需住院，其中90人需使用氧氣瓶。

新加坡衛生部長王乙康上周曾指，是次疫情不會像今年初時嚴重，並透露當局在發現BA.4和 BA.5亞變種傳入時，已預料將爆發新一波疫情。

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責任編輯：李俊儀

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