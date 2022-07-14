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【大行報告】招行郵儲行齊挫逾4%　大和：內地業主停還房貸僅對內銀盈利造成短期影響、市場只是需時消化事件

股市 11:04 2022/07/14

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【大行報告】招行郵儲行齊挫逾4%　大和：內地業主停還房貸對內銀盈利影響近無、市場只是需時消化事件

內地多地爛尾樓業主要求停止償還房貸，內房股大受重挫，市場擔心事件波及內銀股。招行 （03968） 曾一度跌8%，現跌4.9%，郵儲行 （01658） 亦跌4.8%，創去年11月低。而建行 （00939） 、工行 （01398） 、中國銀行 （03988） 則跌1%至2%。

大和表示，經調查數間銀行後，發現實際停還房貸之影響料較大眾認為的為小。截至今年首季，以建行為例，建行借貸予有違約紀錄的房企之房地產公司借貸約為1%，而當中有達85%的地產公司借貸處於一、二線城市，而出現房貸問題的城市大多為較少開發地區。該行指，經其壓力測試後，即使部分房地產借貸變成無價值，亦只影響短期利潤而已，認為市場只是需時消化事件，銀行有足夠能力應對風險。

另外，花旗估計，以35多個自發停止償還房貸影響計算，最壞情況下，新增不良貸款或達5,610億元，相等於總房貸1.5%，預計房貸佔貸款比例較高的銀行，如建行（34%）、郵儲行（33.6%）、工行（30.8%）將受市場情緒影響較大。

內地多地爛尾樓事件涉及多個省份，包括廣東深圳、河南鄭州、廣西南寧、湖南長沙等等，甚至波及豪宅盤。克而瑞研究中心數據顯示，截至7月13日，業主發布的強制停貸樓盤個數已達106個。

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編輯：姚卓然

港股 招商銀行（03968） 郵儲銀行（01658） 中國 大行報告 中國銀行（03988）
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