【大行報告】建銀國際撤房貸風險規模估算2萬億人幣報告、稱技術問題未經審核　建行跌近2%創七個月低

▲ 建銀國際撤房貸風險規模估算2萬億人幣報告、稱技術問題未經審核

內地多地爛尾樓業主要求停止償還房貸，內房股大受重挫，市場擔心事件波及內銀股。建行 （00939） 跌1.8%，創去年12月低，而工行 （01398） 跌1%。招行 （03968） 、郵儲行 （01658） 再跌逾1%。

外電今晨引用建銀國際報告涉及貸款金額約2萬億元人民幣，建銀國際指，由於技術原因，未經充分審核，導致該報告誤發於媒體，對此深感抱歉。

大摩：抵押貸款不良形成可能在兩至三年內發生

摩根士丹利認為，鑑於買家首付高額，相信停止供按揭涉及的房地產比例會很小，該些買家做法是為了獲得政府關注，以協助確保項目完工，然而隨着時間推移，一些買家會失去耐性，就可能會引發停供款的風險。

大摩指，事件對銀行不良貸款和盈利的影響應是「一個動態的過程」，因為某些項目仍暫停，而一些項目建設在未來幾年內恢復，這表明抵押貸款不良貸款的形成可能在兩至三年內發生，而第三和第四年應會有一些恢復。大摩認為，會有兩至三成經歷延期完工的項目，會出現買家暫停還款，兩年內，累計形成的不良貸款規模每年為1000億至5200億元人民幣，意味每年的抵押的不良貸款形成率會升15至70個基點。假設銀行用高達5%的撥備覆蓋來消化不良貸款的形成，這對招行、平安銀行、興業銀行的稅後淨利潤只有小影響。

大摩認為對於國有企業銀行，兩年內對稅後淨利潤的影響約為2%至4%，而對於與不良開發商有較多聯繫的銀行，影響可達20%。不過，儘管主要銀行的盈利影響可控，大摩認為對銀行股、地產市場的情緒影響可能會持續一段時間。

大和：出現房貸問題的城市大多為較少開發地區

大和表示，經調查數間銀行後，發現實際停還房貸之影響料較大眾認為的為小。截至今年首季，以建行為例，建行借貸予有違約紀錄的房企之房地產公司借貸約為1%，而當中有達85%的地產公司借貸處於一、二線城市，而出現房貸問題的城市大多為較少開發地區。該行指，經其壓力測試後，即使部分房地產借貸變成無價值，亦只影響短期利潤而已，認為市場只是需時消化事件，銀行有足夠能力應對風險。

滙豐：最壞情況下逾期抵押貸款在總貸款的比率可達到1.3%

滙豐環球研究指，從銀行角度而言，今年第一季度，住宅抵押貸款佔行業貸款的19.3%。滙豐的基本假設是15%的抵押貸款屬樓花，而其中3%的抵押貸款面臨延遲償還，此情況下，逾期貸款率只會增加少於0.1%，風險屬可控。但如果暫停供款的情況呈指數式增長，極端風險會出現，最壞情況下，逾期抵押貸款在總貸款的比率可達到1.3%。負面情緒亦會損害貸款需求、資產質量和財富管理。滙豐認為當局可能會與地方政府、開發商和銀行聯絡，以確定解決信貸供應和結構調整問題的方案。

高盛：包括抵押貸在內的房產風險敞口總額佔總資產比率 建行最高

高盛認為，今次按揭貸款風險更多是與家庭供款意願相關，而非家庭供款能力。高盛所覆蓋的銀行，包括抵押貸款在內的平均房產風險敞口總額，佔總系統資產的比例為17%，當中以建行比率最高，達24%；而不包括抵押貸款的平均房產風險敞口總額，佔總資產的比率為4%，當中以平安銀行（深：000001）比率最高，達9%。

對於未覆蓋的銀行，高盛注意到抵押貸款的增長超出覆蓋的銀行，特別是自2018年以來，從而導致小型銀行領域的風險聚集度更高。總括而言，高盛認為與抵押貸款和小型銀行有關的風險可能會拖累銀行的估值倍數，儘管強勁的信貸增長理應支持第二季度的盈利。

花旗：新增不良貸款或可達5610億元

花旗估計，以35多個自發停止償還房貸影響計算，最壞情況下，新增不良貸款或達5,610億元，相等於總房貸1.5%，預計房貸佔貸款比例較高的銀行，如建行（34%）、郵儲行（33.6%）、工行（30.8%）將受市場情緒影響較大。

內地多地爛尾樓事件涉及多個省份，包括廣東深圳、河南鄭州、廣西南寧、湖南長沙等等，甚至波及豪宅盤。克而瑞研究中心數據顯示，截至7月13日，業主發布的強制停貸樓盤個數已達106個。

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編輯：姚卓然

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