【英揆之爭】辛偉誠首輪得票佔優 莫佩琳民調支持更高

英國保守黨黨魁選舉周三（13日）舉行首輪投票，大熱人選﹑前財相辛偉誠得票最多，而且明顯領先次位的貿易政策國務大臣莫佩琳。8位候選人中只有前外相侯俊偉及現財相查學禮未夠票，其餘6人將在周四（14日）面對次輪投票。

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選前大熱門的辛偉誠（Rishi Sunak）首輪獲得88票，莫佩琳（Penny Mordaunt）以67票緊隨其後，現外相卓慧思（Liz Truss）獲50票排第3。侯俊偉（Jeremy Hunt）與查學禮（Nahdim Zahawi）因不足30票，宣告首輪出局。

侯俊偉其後宣布，改為支持辛偉誠，形容對方是英國政壇上其中一位「最得體﹑正直及擁有高誠信」人士。侯俊偉亦提醒其他候選人，競選中停止誹謗或攻擊他人，稱英國民眾已受夠政壇的風波。

首輪得票（由高至低）

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周四將會舉行次輪投票，得票最少的候選人會遭淘汰，結果預計在當地時間下午3時公布（香港時間晚上10時）。雖然辛偉誠現時形勢大好，但最新民調及保守黨內調查均顯示，莫佩琳的支持度更高。

首輪僅排第3的卓慧思促請黨友支持自己，強調一旦上台將推動減稅，營造真正經濟改變及支持烏克蘭對抗俄羅斯。卓慧思周四將正式展開競選活動，承諾「以保守黨方式升級英國」，力爭成為9月5日最終投票時其中一位候選人。

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責任編輯：吳漢培