【電動車】Panasonic擬建全球最大電動車電池廠　為Tesla生產高容量電池

▲ 電動車製造商Tesla的汽車交付量在過去兩年猛增近90%，因此急需擴大電池產能以應付電動車需求。（法新社）

電子產品製造商Panasonic和電動車製造商Tesla在2020年時，於美國內華達州（State of Nevada）共同建設了一座名為「Gigafactory」的電動車電池工廠。為擴大生產規模，Panasonic宣布計畫投資40億美元（約313億港元），在堪薩斯州（Kansas）建立全球最大電動車電池廠，並會為Tesla生產高容量電池。

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堪薩斯州州長Laura Kelly表示，Panasonic的新計畫將是堪薩斯州史上最大的私人投資項目，及美國最大的電動車電池工廠。這項目將為該州的經濟帶來變革，並提供8,000個就業機會。

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儘管疫情引發全球供應鏈短缺，但電動車製造商Tesla的汽車交付量在過去兩年猛增近90%，因此急需擴大電池產能以應付電動車需求。迄今為止，Tesla主要依賴Panasonic和其他供應商，包括中國的CATL，為其汽車的高壓電池組提供電池，並為該公司的家庭、商業和電網規模的儲能系統提供電池。

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責任編輯：陳卓賢