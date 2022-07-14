▲ 【美國加息】摩根資管：6月通脹或是全年高位 料聯儲局7月加息0.75厘

美國6月份通脹數據升至9.1%，摩根資產管理球首席策略師David Kelly表示，6月份消費物價指數（CPI）顯示通脹較預期熾熱，核心CPI亦意外地超越預期，反映食品及能源價格高企的滯後效應已擴散至一系列的消費品及服務上。

美國6月份能源價格升7.5%，同時汽油價格急升11.2%，反映俄烏戰爭對全球能源市場的影響，期內食品價格升1%。Kelly認為，聯儲局7月份會再加息0.75厘，而能源及食品價格持續高企，料不會影響聯儲局的加息步伐，但基於儲局非常關注消費者及企業的通脹預期，當局或許認為今年有必要進一步加息。

Kelly稱，7月份部分通脹指標已有回落跡象，油價及汽油價格已分別自6月回落11%及4%，相信有助紓緩未來數月的價格壓力。若情況屬實，意味6月會是通脹高位，雖然難以預測能源價格走勢， 但從近日的經濟數據來看，通脹整體趨勢仍是向下。

摩根資管：6月份CPI反映了大量滯後的壞消息

摩根資管認為，6月份CPI反映了大量滯後的壞消息，即能源價格高位、勞工成本及食品價格上升，但Kelly預期，未來數月能源價格會回落，食品價格也會下降，消費者需求也會重來，相信可令通脹獲得紓緩，帶動消費者情緒回升，但值得留意的是，聯儲局會否有耐性，等待滯後的好消息出現，或者好消息出現前，大手加息壓抑需求。

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