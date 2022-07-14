【內房危機】內房物管先跌後回穩、惟龍湖仍跌6%　內地業主停房貸蔓延至18個省份逾100個地產項目　

▲ 【內房危機】內房再插水、龍湖跌7% 內地業主停房貸蔓延至18個省份逾100個地產項目

中國再有多地爛尾樓業主發起拒還貸款，涉及多個省份，包括廣東深圳、河南鄭州、廣西南寧、湖南長沙等等，甚至波及豪宅盤。克而瑞研究中心數據顯示，截至7月13日，業主發布的強制停貸樓盤個數已達106個。

內房股並未止跌，碧桂園 （02007） 曾跌5%現收窄至跌0.3%，中海外 （00688） 跌0.9%，龍湖 （00960） 跌6.5%，新城 （01030） 、時代中國 （01233） 、合景泰富 （01813） 均跌2%至4%不等。不過，旭輝 （00884） 今早一度跌7.4%，現反彈轉升7%。

至於物管股先跌後回穩，碧桂園服務 （06098） 由跌逾8%收窄至跌2%，華潤萬象 （01209） 、融創服務 （01516） 、旭輝永升 （01995） 、時代鄰里 （09928） 、合景悠活 （03913） 更由跌4至6%，一度轉升。

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編輯：姚卓然