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【理財智慧】強積金月月見紅 想搵保守之選 保守同保證基金點樣揀?

理財智慧 16:33 2022/07/14

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隨著環球市況轉差，根據積金評級 (MPFrating) 數據顯示，上半年強積金回報下跌12.96%，成為MPF創立以來的新低，單季下跌7.29%，因此不少強積金成員都希望轉為更趨保守的投資策略，但到底保守和保證基金，到底有何分別?

同場加映:【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

上年冠軍
以上年而言，表現最佳的基金一定是北美和歐洲基金，當中以宏利的歐洲基金表現最好，去年回報達27.2%，去年宏利其他的股票基金表現也不俗，因此身邊都有不少朋友在去年轉到宏利的MPF。但在今年受困於環球經濟拖累，去年的冠軍宏利歐洲基金在今年跌了35.4%，成為MPF表現最差的基金，因此讀者要定時轉換強積金配置。

保守基金
應該便是眾多強積金基金選項中最保守的基金，主要適合一些極為保守的投資者或退休人士，以賺取與活期存款差不多的回報。如果其回報低於積金局每月公佈的「訂明儲蓄利率」，便不能收取任何行政費用，現時為0.001%。參考強積金基金平台的資料顯示，保守基金的回報為0.04%至0.62%。同時，保守基金也不是保證一定提供正回報。

保證基金

有別於保守基金，保證基金是提供本金保證和保證一個預設的回報。由於提供保證的回報，一般收取較高的管理費用，而且有部分是「軟保證」，即要取得預計保證回報需要符合一定的要求，例如鎖定期 ( 不可以在鎖定期內轉換基金，否則不會提供保證回報) 、提取限制 (需要達到一定連續供款次數) ，參考強積金基金平台的資料顯示，保證基金的回報為-1.22%至0.8%，但由於是提供保證回報，因此即使未達標，基金受托人也會補足承諾的回報。

是否要轉換基金

保證基金雖然提供保證的回報，但相對符合「保證」有一定要求，而且基金有較多的成本 (例如獨有的保證費) ，因此強積金畢竟為一個長期的投資策略，而且可以擁有平均成本法帶來的好處，因此如非必要，不太建議轉為保證基金，因為保證的回報都遠低於每年的通脹。

 

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點

 

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記者：陳佳恩

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