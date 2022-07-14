祝賀南洋商業銀行與太平人壽（香港）簽訂銀保合作協議

為慶祝南洋商業銀行有限公司（「南洋商業銀行」）與中國太平人壽保險（香港）有限公司（「太平人壽（香港）」）於2022年2月22日簽訂銀保合作協議，雙方假南洋商業銀行總行隆重舉行慶祝儀式，標誌著兩家企業的戰略合作正向更深更廣的領域邁進。



南洋商業銀行劉鈞總裁、鄭建崗副總裁（線上參與）、張廣迎副總裁，太平人壽（香港）王鑫行政總裁、徐巍助理總經理出席合作慶祝儀式。

▲ 合影

南洋商業銀行張廣迎副總裁為此次儀式致辭，他表示南洋商業銀行與太平人壽（香港）是同期在香港本地成立的中資金融機構，擁有共同的愛國愛港基因，在各自領域具備鮮明特色，一直以來都保持著良好密切的合作關係，結有深厚的兄弟情誼。今年雙方開展銀保合作，將是優勢互補、互利雙贏的嶄新開始，將共同爭取在優化合作模式、研發創新產品、提升客戶體驗等方面結出更加豐碩的成果，全面提高合作層次和水平，為各自的戰略發展注入新活力、帶來新能量。

▲ 張廣迎副總裁

太平人壽（香港）徐巍助理總經理在隨後的致辭中表示，雙方此次合作是兩個有著深厚淵源、歷史悠久品牌的共贏之舉，是雙方共同邁向未來廣闊發展的重要契機，將為維護香港金融穩定和促進市場繁榮做出新的貢獻。雙方將攜手共進，不斷深化合作內容，強化合作理念，創造合作價值，為客戶提供更加專業、便捷、周到的綜合金融服務，持續提升客戶體驗。

▲ 徐巍助理總經理

根據合作願景，雙方將共同發揮立足香港、背靠內地、聯通世界的優勢，在產品和服務方面深度合作，滿足不同客戶群體的多元化保險保障需求，為客戶創造價值。



(特約)