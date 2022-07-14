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【ET開市直擊】美國CPI出爐怎解讀？港股、美股最新策略跟進（附time code）

股市 11:05 2022/07/14

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美國CPI揭盅，通脹達9.1%超預期及41年高位，道指收市跌208點，報30772點，恒指夜期一度跌271點後收升50點，港股、美股怎部署？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）今早9時於《ET開市直擊》為你拆解市況。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

Time code
00：14 - 港股今日焦點速覽　
01：01 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
02：28 - 亞太股市早段市況速報
02：54 - 美國通脹數據揭盅   美國聯儲局加息今季見頂機會大
04：30 - 白宮官員指勿理6月數據     市場消化發言
04：45 - 短期國債息率走高     倒掛機會愈來愈大
05：30 - 美國CPI滯後   市場隔晚未算恐慌
08：16 - 勿預期聯儲局第三季不加息    料慢慢回落
08：39 - 料第四季儲局加息見頂     明年減息有可能
10：22 - 美國用可控性衰退壓制通脹 
12：49 - 揀息率敏感產品    不宜選油價相關或與實體經濟敏感的資產
13：58 - 可留意太陽能板塊     美股留意Enphase Energy（ENPH.US）、Invesco Solar ETF（TAN.US）
17：04 - 港股上日市況速覽+北水盤路
19：01 - 「東升西降」說法已失效？
19：50 - 恒指上望22000點見阻力   下望20300點不宜失
21：45 - 內房不穩     市場憂波及內銀、傳統經濟股
22：34 - 市場對疫情消息敏感    工業相關股受累
23：40 - 港股可留意南方太陽能 （03134）
24：52 - 估巴菲特是否沽比亞迪 （01211） 較被動
28：10 - 如巴菲特減持比亞迪 （01211）     料是中線吸納時機
28：20 - 巴菲特如再買新能源車股    或會選Tesla（TSLA.US）
28：39 - 港股開市初段市況速報
30：40 - ET個股推介：海爾智家 （06690）
34：36 - 觀眾問股：Tesla（TSLA.US）最新睇法？仲信唔信Elon Musk？
41：35 - 觀眾問股：CPI破頂美股未跌、芯片股倒升，是否可準備業績後買入？    昨日買入CrowdStrike（CRWD.US）短炒     科技股中只有這股上調業績指引有否風險會錯過？
45：09 - 觀眾問股：Twitter（TWTR.US）40.7美元買入     情況可以有多壞？
47：05 - 觀眾問股：招行 （03968） 44元買入如何操作？上望位？止蝕位？
48：57 - 觀眾問股：新特能源 （01799） 20元有貨可上望幾多呢？
49：30 - 觀眾問股：太陽能有咩好推介
50：22 - 觀眾問股：信股神？西方石油（OXY.US）唔睇好？
52：52 - 觀眾問股：Cost（COST.US）489美元買入，前景如何？
54：27 - 觀眾問股：小鵬（XPEV.US）前景點睇？
55：31 - 觀眾問股：下半年個市場睇黎要跟翻ARKK、沽巴菲特拉？
57：08 - 觀眾問股：晶門半導體 （02878） 0.9元買入點睇？
58：16 - 港股、A股開市初段市況速報
59：21 - 財經日誌提提你
 

*環球聚焦美國CPI出爐   港股後市點睇？重溫《開市追揸沽》*

 

欄名 : ET開市直擊

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