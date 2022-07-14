【港股市況】恒生指數反覆向好　ATMXJ領市、京東升逾3%　內房股續挫（不斷更新）

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港股早段反覆恒指20800點爭持 內房股、物管股齊插水龍湖（00960）股價跌逾半成、碧桂園服務（06098） 跌近9%
市場對儲局7月及9月大手加息預期升溫，滙豐 （00005） 升1%，帶動恒生指數高開20點，開報20818點。恒生科技指數升0.4%，報4564點。阿里巴巴 （09988） 升0.4%；騰訊 （00700） 跌0.2%；美團 （03690） 升0.3%。
【10：34】龍湖 （00960） 最新挫一成，低見27.9元。中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌逾2%；碧桂園 （02007） 跌近4%；雅居樂 （03383） 跌逾4%破底。
【10：30】電力股下跌，中國電力 （02380） 、潤電 （00836） 跌逾4%；龍源電力 （00916） 跌近6%。
【10：21】比亞迪 （01211） 升近1%；吉利 （00175） 升0.2%；長汽 （02333） 跌0.2%；廣汽 （02238） 升0.8%。另外，理想汽車 （02015） 升逾3%；蔚來 （09866） 升逾2%；小鵬汽車 （09868） 升逾1%。
【10：20】【互聯互通】余偉文：債券「北向通」仍有很大發展空間 逾五成國際投資者經債券通買賣內地債
【10：17】晶門半導體 （02878） 發盈喜，料中期溢利不少於約2000萬美元，按年增86.9%，晶門半導體股價升逾13%，高見0.6元。
【10：12】港股最新又回軟，跌約22點，報20775點；科指升0.8%，報4583點。
【10：09】藥明生物 （02269） 升近3%，高見78.65元。
【09：59】大市轉升35點，恒指最新報20833點。科指升1%，報4594點。
【09：58】阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升1%；騰訊 （00700） 升0.2%；美團 （03690） 升2%；京東 （09618） 升逾3%。
【09：52】分拆微創腦科學 （02172） 的微創醫療 （00853） ，股價逆市升逾7%，高見21.5元。
【09：52】【內房危機】內房股再插水、龍湖跌7% 內地業主停房貸蔓延至18個省份逾100個地產項目
【09：52】天齊鋰業 （09696） 跌幅擴大至逾4%，低見77.65元。
【09：49】碧桂園服務 （06098） 挫近7%，低見23.45元。
【09：44】內房股再跌，中海外 （00688） 跌逾2%；潤地 （01109） 跌逾1%；碧桂園 （02007） 跌逾3%；雅居樂 （03383） 跌3%，破底低見2.54元。克而瑞研究中心數據顯示，截至7月13日，業主發布的強制停貸樓盤個數已達106個。官媒《證券時報》再發表文章指出，停貸風波折射多方困局，壓實責任求破解成當務之急。
【09：42】發盈喜的天齊鋰業 （09696） 上市翌日高開1%後轉跌2%，低見80.2元。另外，諾亞控股 （06686） 升0.7%；湖州燃氣 （06661） 再跌3%，破底低見5.43元。
【09：40】海底撈 （06862） 早段跌2%，低見16.64元。海底撈海外業務「Super Hi 」周三（13日）正式提交上市申請，落實以介紹形式上市。
【新股IPO】海底撈提交申請分拆海外業務「Super Hi」香港上市 按比例向股東實物分派
【09：34】ATM逆市向好，阿里巴巴 （09988） 升0.6%；騰訊 （00700） 升0.2%；美團 （03690） 升逾1%；小米 （01810） 升0.5%；京東 （09618） 升逾2%。
【09：33】港股開市後轉跌，恒指跌約40點，報20757點；科指升0.6%，報4574點。
【09：32】招行 （03968） 股價再挫半成，低見41.25元。
【09：31】商湯 （00020） 跌逾1%，低見2.35元創上市後新低。
【09：28】比亞迪 （01211） 連跌三日後，今早反彈高開0.7%。
【09：25】瑞聲 （02018） 高開逾1%，瑞聲科技擬分拆誠瑞光學上海科創板上市。
【新股IPO】瑞聲科技擬分拆誠瑞光學上海科創板上市 料集資最多80億人民幣
【09：23】恒生指數高開20點，開報20818點。恒生科技指數升0.4%，報4564點。阿里巴巴 （09988） 升0.4%；騰訊 （00700） 跌0.2%；美團 （03690） 升0.3%；大手加息預期升溫，滙豐 （00005） 升1%。
【09：14】期指開報20698點，低開127點。
【09：14】中國儒意 （00136） 公布，停牌以待刊發含有關公司擬發行新股的內幕消息公告。
【09：12】【內房危機】碧桂園：首期斥10億元人幣購買境內公司債券 以維護債價穩定
【09：04】中國儒意 （00136） 開市前公布短暫停牌。
【08：59】恒指黑期跌約134點，報20687點；道指期貨跌119點，報30639點。
【08：15】【中美金融戰】美國SEC主席：對中美達成中概股審計協議未抱有信心
【08：03】今日共有3隻新股公布招股結果，包括由微創醫療 （00853） 分拆的微創腦科學 （02172） 、提供商用車提供物流及供應鏈服務的德銀天下 （02418） ，以及澳門IT解決方案提供商博維智慧 （01204） 。
【新股IPO】微創腦科學2172超額認購逾44倍 一手中籤率4.88%（附分配結果連結）
【新股IPO】德銀天下2418以1.8元接近下限定價 一手中籤率100%、人人有份（附分配結果連結）
【新股IPO】博維智慧1204下限1.08元定價 超額認購近10倍一手中籤率30%（附分配結果連結）
【07：45】【盈喜】天齊鋰業9696上市翌日即發盈喜 半年淨利潤按年大增111倍至134倍
【07：45】【港元滙價】金管局今晨接128億港元沽盤 結餘跌至2200億（不斷更新）
【07：45】港股ADR收報20765點，跌32點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報49.25元，較港收市價高0.15元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報333.46元，較港收市價低1.94元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報107.05元，較港收市價低0.35元或0.3%。
【07：30】美6月通脹9.1%，市場對儲局7月及9月大手加息預期升溫，美股周四早段一度重挫，道指開市後最多跌466點，隨後科技股回穩令跌幅收窄。道指收市跌208點，報30772點；標指跌17點，收報3801點；納指跌17點或0.15%，收報11247點。
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責任編輯︰梁浩碩