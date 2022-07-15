【恒指夜期+ADR】阿里傳遭上海當局約談　阿里美股低港6.3%（不斷更新）

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阿里巴巴美股退守100港元關口，據華爾街日報報道，阿里巴巴雲業務高管因警方數據大規模洩露事件，被上海市當局約談，報道指，根據對數據庫元數據的分析，警方數據庫托管在阿里雲上，阿里巴巴高管和阿里雲部門7月1日召開視頻會議研究緊急應對方案，被約談的高管包括不久前剛剛加入阿里負責數字政府部公安業務線的阿里雲副總裁陳雪松，阿里巴巴和上海市政府暫未回應。

報道引述阿里巴巴員工稱，事發後已暫時切斷了洩密數據庫的所有訪問權限，阿里工程師並開始檢查相關代碼。

早前報道指，有駭客聲稱攻破上海警方數據庫，竊取多達10億中國居民數據。

阿里巴巴美股曾跌7.7%，低見100.71美元，收市跌4.9%，收報103.76美元，相當於港股101.81港元，較港收市價低6.3%，成交高達288億港元。

夜期跌188點，收報20526點，港元滙價再跌至7.85港元弱方兌換保證。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 47.67 -2.7% 美團ADR 178.36 -2.3% 騰訊ADR 326.64 -2.5% 阿里巴巴美股 101.82 -6.3%

北水吸資縮至近6億買比亞迪 沽招行李寧等

北水今日吸資力度縮至5.9億元，比亞迪 （01211） 吸資最多，錄3.7億元淨流出，藥明生物 （02269） 吸資2.3億元。淨流出方面，李寧 （02331） 、長汽 （02333） 、招行 （03968） 及泡泡瑪特 （09992） 走資逾2億元。

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恒生指數跌46點、科指升0.9% 比亞迪反彈5% 內房內銀挫

市場對儲局7月及9月大手加息預期升溫，恒生指數高開20點，開報20818點，早市反覆向好，午後曾轉跌逾200點，恒生指數收報20751點，跌46點，成交1128億元。恒生科技指數升0.9%，報4587點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾1%；京東 （09618） 升逾2%；比亞迪 （01211） 反彈逾5%；內房、內銀股下跌。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 藥明生物 79.45 +4.9 +22 81 比亞迪 283.00 +5.5 +22 221 阿里巴巴 108.70 +1.2 +19 31 建行 4.99 -1.4 -13 3 友邦 82.85 -1.4 -24 17 中國平安 48.05 -5.4 -30 6

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【03：00】夜期跌188點，收報20526點

【18：39】恒指夜期跌13點，報20701點。

【16：20】【新股IPO】三新股今晚暗盤 微創腦科學一手帳面暫虧損1040元

【16：10】恒生指數收報20751點，跌46點，成交1128億元。恒生科技指數升0.9%，報4587點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾1%；京東 （09618） 升逾2%；比亞迪 （01211） 反彈逾5%；內房、內銀股下跌。

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、海信家電、波司登

【16：00】恒生指數U盤前跌86點，報20711點。

【15：59】【異動股｜煤炭】中國擬取消澳洲煤炭進口禁令 兗煤澳大利亞急升9%

【15：41】十方控股 （01831） 乾升56%，高見0.138元，成交4萬元。

【15：39】基石藥業 （02616） 股價逆市升逾1%，高見5.4元。

【生科股】基石藥業傳考慮出售旗下業務 或轉售予中國或跨國藥企

【15：27】京東 （09618） 尾市升逾3%；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾1%；騰訊 （00700） 跌0.6%；小米 （01810） 跌0.2%。

【15：19】港股尾市跌近100點，報20701點，跌96點。

【15：14】【內房危機】中國監管部門據報召開會議 就內地業主停供房貸事件研防風險方案

【15：06】【UNIQLO母企】迅銷首三季純利增長57%創歷史新高 調高全年盈利預測三成、全年股息料升逾10%

【15：05】海隆控股 （01623） 升逾35%，高見0.71元。

【14：50】濠賭股逆市向好，銀娛 （00027） 升0.9%；金沙 （01928） 升0.7%。另外，永利 （01128） 升逾1%；美高梅 （02282） 升近2%；澳博 （00880） 升近1%；新濠 （00200） 升逾1%。

【14：44】恒指跌幅收窄至100點內，報20716點，跌81點；科指回升0.9%，報4586點。

【14：41】比亞迪 （01211） 反彈幅度擴大至逾5%，高見282.4元，成交26.4億元。

【14：32】大市最新跌約155點，20642點，滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 跌0.5%；友邦 （01299） 跌近2%。

【14：23】【異動股】華能國際曾插9% 美國存托證券股份退市、可轉換約1億股H股

【14：21】潤地 （01109） 午後跌半成，低見33.25元；中海外 （00688） 、碧桂園 （02007） 跌逾2%；雅居樂 （03383） 跌幅則收窄至0.8%。

【13：49】中資金融股下跌，建行 （00939） 跌逾1%；工行 （01398） 、中行 （03988） 、農行 （01288） 分別跌逾2%。另外，平保 （02318） 跌逾5%；國壽 （02628） 跌近3%。

【13：48】滙豐 （00005） 轉跌0.7%；騰訊 （00700） 跌近1%；美團 （03690） 跌0.2%；阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至0.5%。

【13：47】大市跌幅擴大至200點，報20597點；科指轉跌近0.1%，報4543點。

【13：35】騰訊 （00700） 最新一度轉跌近0.1%；阿里巴巴 （09988） 升2%；美團 （03690） 升近1%。

【13：29】恒生 （00011） 跌3%，低見128.8元；滙豐 （00005） 靠穩升0.3%；東亞 （00023） 跌逾1%；渣打 （02888） 、中銀香港 （02388） 跌0.2%

【13：25】【內房危機】建行：部分地區停工和未按時交樓情況模較小、總體風險可控 一文看清內銀對內地業主停還爛尾樓房貸回應（不斷更新）

【13：20】大市最新轉跌約15點，報20782點；科指跑贏升1.3%，報4603點。

【13：16】平保 （02318） 午後初段跌幅略擴大至逾4%，低見48.2元。

【13：15】大市升幅收窄，最新升約10點。

【13：10】澳門勵駿 （01680） 午後抽升21%，高見0.45元，涉11宗成交或127萬元。

【13：02】比亞迪 （01211） 午後初段升逾4%，高見280元。

【13：01】九置 （01997） 發盈警，股價午後初段跌近2%，低見35.15元。

【13：00】港股午後初段升約60點，報20858點，科指升1.8%，報4630點。

【12：59】迅銷 （06288） 午後停牌，以待發出公司及其附屬公司9個月的季度業績公告。

【12：37】【內房危機】德勤辭任花樣年及彩生活核數師 彩生活：與花樣年舉動保持一致、現正在物色新核數師

【12：14】【盈喜盈警】九倉置業發盈警 料中期由盈轉虧 股價半日跌1%

【12：00】恒生指數半日升50點，報20848點，成交549億元。恒生科技指數升1.7%，報4625點。京東 （09618） 升逾3%；阿里巴巴（099888）、美團 （03690） 升逾2%；騰訊 （00700） 升0.1%。

【11：42】港股中午收市前，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾2%；騰訊 （00700） 升0.4%。

【11：36】比亞迪 （01211） 升近4%，高見278.4元，成交11億元。

【11：31】內地股市半日向上，上證半日升0.3%；深證升1.3%；創業板指升3%。

【11：30】海隆 （01623） 升近兩成，高見0.62元，暫為升幅最大股份。

【11：24】友邦 （01299） 逆市下跌，拖累大市表現。友邦跌逾1%，低見82.7元。

【11：17】擬分拆誠瑞光學上市的瑞聲 （02018） 升幅擴大至逾3%，高見16.54元。

【11：14】造車新勢力股價造好，理想汽車 （02015） 升逾5%；蔚來 （09866） 升逾4%；小鵬汽車 （09868） 升逾3%。

【11：12】比亞迪電子 （00285） 升逾8%，高見23元。

【11：09】【大行報告】招行郵儲行齊挫逾4% 大和：內地業主停還房貸僅對內銀盈利造成短期影響、市場只是需時消化事件

【11：05】恒指升幅擴大至近100點，報20888點，升90點；科指升近2%，報4636點。

【11：02】藥明生物 （02269） 最新升近半成，高見79.65元。

【11：01】京東 （09618） 升幅擴大至4%。另外，美團 （03690） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升逾1%；騰訊 （00700） 升0.1%。

【10：59】比亞迪 （01211） 升幅擴大至逾2%，高見274.8元。

【10：56】大市好淡爭持，最新升14點，報20812點；科指升1.3%，報4607點。

【10：54】平保 （02318） 挫近4%；國壽 （02628） 跌逾1%；財險 （02328） 跌0.2%；太保 （02601） 、中國太平 （00966） 跌逾2%。

【內險股】中國太平上半年保費收入逾1123億元人幣 按年增0.4% 一文看清其他內險股收入

【10：51】罷供房貸風波蔓延至內銀，其中招行 （03968） 跌逾5%，成交達15.8億元。郵儲行 （01658） 跌半成；建行 （00939） 、中行 （03988） 、農行 （01288） 跌1%；工行 （01398） 跌近2%。

【10：47】易還財務 （08079） 跌逾4%，低見0.3元。

【GEM上市】「蟲草大王」陳恩德300萬增持16%易還財務 累斥不足千萬即買創仔逾半股權

【10：43】雅迪 （01585） 升逾6%，破頂高見17.12元，成交1.1億元。

【10：34】龍湖 （00960） 最新挫一成，低見27.9元。中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌逾2%；碧桂園 （02007） 跌近4%；雅居樂 （03383） 跌逾4%破底。

【10：30】電力股下跌，中國電力 （02380） 、潤電 （00836） 跌逾4%；龍源電力 （00916） 跌近6%。

【10：21】比亞迪 （01211） 升近1%；吉利 （00175） 升0.2%；長汽 （02333） 跌0.2%；廣汽 （02238） 升0.8%。另外，理想汽車 （02015） 升逾3%；蔚來 （09866） 升逾2%；小鵬汽車 （09868） 升逾1%。

【10：20】【互聯互通】余偉文：債券「北向通」仍有很大發展空間 逾五成國際投資者經債券通買賣內地債

【10：17】晶門半導體 （02878） 發盈喜，料中期溢利不少於約2000萬美元，按年增86.9%，晶門半導體股價升逾13%，高見0.6元。

【10：12】港股最新又回軟，跌約22點，報20775點；科指升0.8%，報4583點。

【10：09】藥明生物 （02269） 升近3%，高見78.65元。

【09：59】大市轉升35點，恒指最新報20833點。科指升1%，報4594點。

【09：58】阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升1%；騰訊 （00700） 升0.2%；美團 （03690） 升2%；京東 （09618） 升逾3%。

【09：52】分拆微創腦科學 （02172） 的微創醫療 （00853） ，股價逆市升逾7%，高見21.5元。

【09：52】【內房危機】內房股再插水、龍湖跌7% 內地業主停房貸蔓延至18個省份逾100個地產項目

【09：52】天齊鋰業 （09696） 跌幅擴大至逾4%，低見77.65元。

【09：49】碧桂園服務 （06098） 挫近7%，低見23.45元。

【09：44】內房股再跌，中海外 （00688） 跌逾2%；潤地 （01109） 跌逾1%；碧桂園 （02007） 跌逾3%；雅居樂 （03383） 跌3%，破底低見2.54元。克而瑞研究中心數據顯示，截至7月13日，業主發布的強制停貸樓盤個數已達106個。官媒《證券時報》再發表文章指出，停貸風波折射多方困局，壓實責任求破解成當務之急。

【09：42】發盈喜的天齊鋰業 （09696） 上市翌日高開1%後轉跌2%，低見80.2元。另外，諾亞控股 （06686） 升0.7%；湖州燃氣 （06661） 再跌3%，破底低見5.43元。

【09：40】海底撈 （06862） 早段跌2%，低見16.64元。海底撈海外業務「Super Hi 」周三（13日）正式提交上市申請，落實以介紹形式上市。

【新股IPO】海底撈提交申請分拆海外業務「Super Hi」香港上市 按比例向股東實物分派

【09：34】ATM逆市向好，阿里巴巴 （09988） 升0.6%；騰訊 （00700） 升0.2%；美團 （03690） 升逾1%；小米 （01810） 升0.5%；京東 （09618） 升逾2%。

【09：33】港股開市後轉跌，恒指跌約40點，報20757點；科指升0.6%，報4574點。

【09：32】招行 （03968） 股價再挫半成，低見41.25元。

【09：31】商湯 （00020） 跌逾1%，低見2.35元創上市後新低。

【09：28】比亞迪 （01211） 連跌三日後，今早反彈高開0.7%。

【09：25】瑞聲 （02018） 高開逾1%，瑞聲科技擬分拆誠瑞光學上海科創板上市。

【新股IPO】瑞聲科技擬分拆誠瑞光學上海科創板上市 料集資最多80億人民幣

【09：23】恒生指數高開20點，開報20818點。恒生科技指數升0.4%，報4564點。阿里巴巴 （09988） 升0.4%；騰訊 （00700） 跌0.2%；美團 （03690） 升0.3%；大手加息預期升溫，滙豐 （00005） 升1%。

【09：14】期指開報20698點，低開127點。

【09：14】中國儒意 （00136） 公布，停牌以待刊發含有關公司擬發行新股的內幕消息公告。

【09：12】【內房危機】碧桂園：首期斥10億元人幣購買境內公司債券 以維護債價穩定

【09：04】中國儒意 （00136） 開市前公布短暫停牌。

【08：59】恒指黑期跌約134點，報20687點；道指期貨跌119點，報30639點。

【08：15】【中美金融戰】美國SEC主席：對中美達成中概股審計協議未抱有信心

【08：03】今日共有3隻新股公布招股結果，包括由微創醫療 （00853） 分拆的微創腦科學 （02172） 、提供商用車提供物流及供應鏈服務的德銀天下 （02418） ，以及澳門IT解決方案提供商博維智慧 （01204） 。

【新股IPO】微創腦科學2172超額認購逾44倍 一手中籤率4.88%（附分配結果連結）

【新股IPO】德銀天下2418以1.8元接近下限定價 一手中籤率100%、人人有份（附分配結果連結）

【新股IPO】博維智慧1204下限1.08元定價 超額認購近10倍一手中籤率30%（附分配結果連結）

【07：45】【盈喜】天齊鋰業9696上市翌日即發盈喜 半年淨利潤按年大增111倍至134倍

【07：45】【港元滙價】金管局今晨接128億港元沽盤 結餘跌至2200億（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報20765點，跌32點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報49.25元，較港收市價高0.15元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報333.46元，較港收市價低1.94元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報107.05元，較港收市價低0.35元或0.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美6月通脹9.1%，市場對儲局7月及9月大手加息預期升溫，美股周四早段一度重挫，道指開市後最多跌466點，隨後科技股回穩令跌幅收窄。道指收市跌208點，報30772點；標指跌17點，收報3801點；納指跌17點或0.15%，收報11247點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩