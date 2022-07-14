【恒指夜期+ADR】滙豐ADR阿里美股低港3%　夜期跌202點（不斷更新）

夜期跌202點，報20512點，市場關注外圍市場走勢，油、金、股齊跌的風險，美滙指數升見109.15，港元滙價再跌至7.85港元弱方兌換保證。美國金融股齊跌，滙豐ADR亦跌，折算報47.49港元，較港收市價低3.1%，阿里美股低港3.2%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 47.49 -3.1% 美團ADR 178.98 -1.9% 騰訊ADR 328.92 -1.8% 阿里巴巴美股 105.24 -3.2%

北水吸資縮至近6億買比亞迪 沽招行李寧等

北水今日吸資力度縮至5.9億元，比亞迪 （01211） 吸資最多，錄3.7億元淨流出，藥明生物 （02269） 吸資2.3億元。淨流出方面，李寧 （02331） 、長汽 （02333） 、招行 （03968） 及泡泡瑪特 （09992） 走資逾2億元。

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恒生指數跌46點、科指升0.9% 比亞迪反彈5% 內房內銀挫

市場對儲局7月及9月大手加息預期升溫，恒生指數高開20點，開報20818點，早市反覆向好，午後曾轉跌逾200點，恒生指數收報20751點，跌46點，成交1128億元。恒生科技指數升0.9%，報4587點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾1%；京東 （09618） 升逾2%；比亞迪 （01211） 反彈逾5%；內房、內銀股下跌。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 藥明生物 79.45 +4.9 +22 81 比亞迪 283.00 +5.5 +22 221 阿里巴巴 108.70 +1.2 +19 31 建行 4.99 -1.4 -13 3 友邦 82.85 -1.4 -24 17 中國平安 48.05 -5.4 -30 6

焦點股及財經日誌：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【18：39】恒指夜期跌13點，報20701點。

【16：20】【新股IPO】三新股今晚暗盤 微創腦科學一手帳面暫虧損1040元

【16：10】恒生指數收報20751點，跌46點，成交1128億元。恒生科技指數升0.9%，報4587點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾1%；京東 （09618） 升逾2%；比亞迪 （01211） 反彈逾5%；內房、內銀股下跌。

【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、海信家電、波司登

【16：00】恒生指數U盤前跌86點，報20711點。

【15：59】【異動股｜煤炭】中國擬取消澳洲煤炭進口禁令 兗煤澳大利亞急升9%

【15：41】十方控股 （01831） 乾升56%，高見0.138元，成交4萬元。

【15：39】基石藥業 （02616） 股價逆市升逾1%，高見5.4元。

【生科股】基石藥業傳考慮出售旗下業務 或轉售予中國或跨國藥企

【15：27】京東 （09618） 尾市升逾3%；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾1%；騰訊 （00700） 跌0.6%；小米 （01810） 跌0.2%。

【15：19】港股尾市跌近100點，報20701點，跌96點。

【15：14】【內房危機】中國監管部門據報召開會議 就內地業主停供房貸事件研防風險方案

【15：06】【UNIQLO母企】迅銷首三季純利增長57%創歷史新高 調高全年盈利預測三成、全年股息料升逾10%

【15：05】海隆控股 （01623） 升逾35%，高見0.71元。

【14：50】濠賭股逆市向好，銀娛 （00027） 升0.9%；金沙 （01928） 升0.7%。另外，永利 （01128） 升逾1%；美高梅 （02282） 升近2%；澳博 （00880） 升近1%；新濠 （00200） 升逾1%。

【14：44】恒指跌幅收窄至100點內，報20716點，跌81點；科指回升0.9%，報4586點。

【14：41】比亞迪 （01211） 反彈幅度擴大至逾5%，高見282.4元，成交26.4億元。

【14：32】大市最新跌約155點，20642點，滙豐 （00005） 、中移動 （00941） 跌0.5%；友邦 （01299） 跌近2%。

【14：23】【異動股】華能國際曾插9% 美國存托證券股份退市、可轉換約1億股H股

【14：21】潤地 （01109） 午後跌半成，低見33.25元；中海外 （00688） 、碧桂園 （02007） 跌逾2%；雅居樂 （03383） 跌幅則收窄至0.8%。

【13：49】中資金融股下跌，建行 （00939） 跌逾1%；工行 （01398） 、中行 （03988） 、農行 （01288） 分別跌逾2%。另外，平保 （02318） 跌逾5%；國壽 （02628） 跌近3%。

【13：48】滙豐 （00005） 轉跌0.7%；騰訊 （00700） 跌近1%；美團 （03690） 跌0.2%；阿里巴巴 （09988） 升幅收窄至0.5%。

【13：47】大市跌幅擴大至200點，報20597點；科指轉跌近0.1%，報4543點。

【13：35】騰訊 （00700） 最新一度轉跌近0.1%；阿里巴巴 （09988） 升2%；美團 （03690） 升近1%。

【13：29】恒生 （00011） 跌3%，低見128.8元；滙豐 （00005） 靠穩升0.3%；東亞 （00023） 跌逾1%；渣打 （02888） 、中銀香港 （02388） 跌0.2%

【13：25】【內房危機】建行：部分地區停工和未按時交樓情況模較小、總體風險可控 一文看清內銀對內地業主停還爛尾樓房貸回應（不斷更新）

【13：20】大市最新轉跌約15點，報20782點；科指跑贏升1.3%，報4603點。

【13：16】平保 （02318） 午後初段跌幅略擴大至逾4%，低見48.2元。

【13：15】大市升幅收窄，最新升約10點。

【13：10】澳門勵駿 （01680） 午後抽升21%，高見0.45元，涉11宗成交或127萬元。

【13：02】比亞迪 （01211） 午後初段升逾4%，高見280元。

【13：01】九置 （01997） 發盈警，股價午後初段跌近2%，低見35.15元。

【13：00】港股午後初段升約60點，報20858點，科指升1.8%，報4630點。

【12：59】迅銷 （06288） 午後停牌，以待發出公司及其附屬公司9個月的季度業績公告。

【12：37】【內房危機】德勤辭任花樣年及彩生活核數師 彩生活：與花樣年舉動保持一致、現正在物色新核數師

【12：14】【盈喜盈警】九倉置業發盈警 料中期由盈轉虧 股價半日跌1%

【12：00】恒生指數半日升50點，報20848點，成交549億元。恒生科技指數升1.7%，報4625點。京東 （09618） 升逾3%；阿里巴巴（099888）、美團 （03690） 升逾2%；騰訊 （00700） 升0.1%。

【11：42】港股中午收市前，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾2%；騰訊 （00700） 升0.4%。

【11：36】比亞迪 （01211） 升近4%，高見278.4元，成交11億元。

【11：31】內地股市半日向上，上證半日升0.3%；深證升1.3%；創業板指升3%。

【11：30】海隆 （01623） 升近兩成，高見0.62元，暫為升幅最大股份。

【11：24】友邦 （01299） 逆市下跌，拖累大市表現。友邦跌逾1%，低見82.7元。

【11：17】擬分拆誠瑞光學上市的瑞聲 （02018） 升幅擴大至逾3%，高見16.54元。

【11：14】造車新勢力股價造好，理想汽車 （02015） 升逾5%；蔚來 （09866） 升逾4%；小鵬汽車 （09868） 升逾3%。

【11：12】比亞迪電子 （00285） 升逾8%，高見23元。

【11：09】【大行報告】招行郵儲行齊挫逾4% 大和：內地業主停還房貸僅對內銀盈利造成短期影響、市場只是需時消化事件

【11：05】恒指升幅擴大至近100點，報20888點，升90點；科指升近2%，報4636點。

【11：02】藥明生物 （02269） 最新升近半成，高見79.65元。

【11：01】京東 （09618） 升幅擴大至4%。另外，美團 （03690） 升逾2%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升逾1%；騰訊 （00700） 升0.1%。

【10：59】比亞迪 （01211） 升幅擴大至逾2%，高見274.8元。

【10：56】大市好淡爭持，最新升14點，報20812點；科指升1.3%，報4607點。

【10：54】平保 （02318） 挫近4%；國壽 （02628） 跌逾1%；財險 （02328） 跌0.2%；太保 （02601） 、中國太平 （00966） 跌逾2%。

【內險股】中國太平上半年保費收入逾1123億元人幣 按年增0.4% 一文看清其他內險股收入

【10：51】罷供房貸風波蔓延至內銀，其中招行 （03968） 跌逾5%，成交達15.8億元。郵儲行 （01658） 跌半成；建行 （00939） 、中行 （03988） 、農行 （01288） 跌1%；工行 （01398） 跌近2%。

【10：47】易還財務 （08079） 跌逾4%，低見0.3元。

【GEM上市】「蟲草大王」陳恩德300萬增持16%易還財務 累斥不足千萬即買創仔逾半股權

【10：43】雅迪 （01585） 升逾6%，破頂高見17.12元，成交1.1億元。

【10：34】龍湖 （00960） 最新挫一成，低見27.9元。中海外 （00688） 、潤地 （01109） 跌逾2%；碧桂園 （02007） 跌近4%；雅居樂 （03383） 跌逾4%破底。

【10：30】電力股下跌，中國電力 （02380） 、潤電 （00836） 跌逾4%；龍源電力 （00916） 跌近6%。

【10：21】比亞迪 （01211） 升近1%；吉利 （00175） 升0.2%；長汽 （02333） 跌0.2%；廣汽 （02238） 升0.8%。另外，理想汽車 （02015） 升逾3%；蔚來 （09866） 升逾2%；小鵬汽車 （09868） 升逾1%。

【10：20】【互聯互通】余偉文：債券「北向通」仍有很大發展空間 逾五成國際投資者經債券通買賣內地債

【10：17】晶門半導體 （02878） 發盈喜，料中期溢利不少於約2000萬美元，按年增86.9%，晶門半導體股價升逾13%，高見0.6元。

【10：12】港股最新又回軟，跌約22點，報20775點；科指升0.8%，報4583點。

【10：09】藥明生物 （02269） 升近3%，高見78.65元。

【09：59】大市轉升35點，恒指最新報20833點。科指升1%，報4594點。

【09：58】阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升1%；騰訊 （00700） 升0.2%；美團 （03690） 升2%；京東 （09618） 升逾3%。

【09：52】分拆微創腦科學 （02172） 的微創醫療 （00853） ，股價逆市升逾7%，高見21.5元。

【09：52】【內房危機】內房股再插水、龍湖跌7% 內地業主停房貸蔓延至18個省份逾100個地產項目

【09：52】天齊鋰業 （09696） 跌幅擴大至逾4%，低見77.65元。

【09：49】碧桂園服務 （06098） 挫近7%，低見23.45元。

【09：44】內房股再跌，中海外 （00688） 跌逾2%；潤地 （01109） 跌逾1%；碧桂園 （02007） 跌逾3%；雅居樂 （03383） 跌3%，破底低見2.54元。克而瑞研究中心數據顯示，截至7月13日，業主發布的強制停貸樓盤個數已達106個。官媒《證券時報》再發表文章指出，停貸風波折射多方困局，壓實責任求破解成當務之急。

【09：42】發盈喜的天齊鋰業 （09696） 上市翌日高開1%後轉跌2%，低見80.2元。另外，諾亞控股 （06686） 升0.7%；湖州燃氣 （06661） 再跌3%，破底低見5.43元。

【09：40】海底撈 （06862） 早段跌2%，低見16.64元。海底撈海外業務「Super Hi 」周三（13日）正式提交上市申請，落實以介紹形式上市。

【新股IPO】海底撈提交申請分拆海外業務「Super Hi」香港上市 按比例向股東實物分派

【09：34】ATM逆市向好，阿里巴巴 （09988） 升0.6%；騰訊 （00700） 升0.2%；美團 （03690） 升逾1%；小米 （01810） 升0.5%；京東 （09618） 升逾2%。

【09：33】港股開市後轉跌，恒指跌約40點，報20757點；科指升0.6%，報4574點。

【09：32】招行 （03968） 股價再挫半成，低見41.25元。

【09：31】商湯 （00020） 跌逾1%，低見2.35元創上市後新低。

【09：28】比亞迪 （01211） 連跌三日後，今早反彈高開0.7%。

【09：25】瑞聲 （02018） 高開逾1%，瑞聲科技擬分拆誠瑞光學上海科創板上市。

【新股IPO】瑞聲科技擬分拆誠瑞光學上海科創板上市 料集資最多80億人民幣

【09：23】恒生指數高開20點，開報20818點。恒生科技指數升0.4%，報4564點。阿里巴巴 （09988） 升0.4%；騰訊 （00700） 跌0.2%；美團 （03690） 升0.3%；大手加息預期升溫，滙豐 （00005） 升1%。

【09：14】期指開報20698點，低開127點。

【09：14】中國儒意 （00136） 公布，停牌以待刊發含有關公司擬發行新股的內幕消息公告。

【09：12】【內房危機】碧桂園：首期斥10億元人幣購買境內公司債券 以維護債價穩定

【09：04】中國儒意 （00136） 開市前公布短暫停牌。

【08：59】恒指黑期跌約134點，報20687點；道指期貨跌119點，報30639點。

【08：15】【中美金融戰】美國SEC主席：對中美達成中概股審計協議未抱有信心

【08：03】今日共有3隻新股公布招股結果，包括由微創醫療 （00853） 分拆的微創腦科學 （02172） 、提供商用車提供物流及供應鏈服務的德銀天下 （02418） ，以及澳門IT解決方案提供商博維智慧 （01204） 。

【新股IPO】微創腦科學2172超額認購逾44倍 一手中籤率4.88%（附分配結果連結）

【新股IPO】德銀天下2418以1.8元接近下限定價 一手中籤率100%、人人有份（附分配結果連結）

【新股IPO】博維智慧1204下限1.08元定價 超額認購近10倍一手中籤率30%（附分配結果連結）

【07：45】【盈喜】天齊鋰業9696上市翌日即發盈喜 半年淨利潤按年大增111倍至134倍

【07：45】【港元滙價】金管局今晨接128億港元沽盤 結餘跌至2200億（不斷更新）

【07：45】港股ADR收報20765點，跌32點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報49.25元，較港收市價高0.15元或0.3%。騰訊 （00700） ADR折合報333.46元，較港收市價低1.94元或0.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報107.05元，較港收市價低0.35元或0.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美6月通脹9.1%，市場對儲局7月及9月大手加息預期升溫，美股周四早段一度重挫，道指開市後最多跌466點，隨後科技股回穩令跌幅收窄。道指收市跌208點，報30772點；標指跌17點，收報3801點；納指跌17點或0.15%，收報11247點。

即睇美股收市︰

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責任編輯︰梁浩碩