【NFLX】追《怪奇物語Stranger Things》要睇廣告？　Netflix夥微軟推包含商業廣告訂閱計劃

▲ 【NFLX】Netflix夥微軟推包含商業廣告訂閱計劃

網上影片串流平台Netflix（美：NFLX）宣布，夥拍微軟（Microsoft，美：MSFT）推出包含商業廣告的訂閱服務。

過去幾個月，Netflix一直在尋找潛在的合作夥伴，包括Google和Comcast，最後選定了微軟。Netflix營運總監Greg Peters表示， 微軟有能力支持公司的所有需求， 更重要的是，微軟提供了在技術和銷售方面進行創新的靈活性，並為的會員提供了強大的隱私保護

Netflix 聯合首席執行官 Reed Hastings 長期以來一直反對 Netflix 增添廣告或其他宣傳活動，但在公司預先錄製的財報電話會議上表示， 擬推出包含廣告的平台服務，又指 為客戶提供更便宜的選擇「很合理」。

集團早前預告即將公布的第二季業績報告，表示付費用戶進一步減少200萬戶。

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編輯：姚卓然