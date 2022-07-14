【NFLX】追《怪奇物語Stranger Things》要睇廣告？　Netflix夥微軟推包含商業廣告訂閱計劃

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港股勢隨美股低開恒指考驗20700區支持 金管局今早再接港元沽盤
網上影片串流平台Netflix（美：NFLX）宣布，夥拍微軟（Microsoft，美：MSFT）推出包含商業廣告的訂閱服務。
過去幾個月，Netflix一直在尋找潛在的合作夥伴，包括Google和Comcast，最後選定了微軟。Netflix營運總監Greg Peters表示，微軟有能力支持公司的所有需求，更重要的是，微軟提供了在技術和銷售方面進行創新的靈活性，並為的會員提供了強大的隱私保護
Netflix聯合首席執行官Reed Hastings長期以來一直反對Netflix增添廣告或其他宣傳活動，但在公司預先錄製的財報電話會議上表示，擬推出包含廣告的平台服務，又指為客戶提供更便宜的選擇「很合理」。
集團早前預告即將公布的第二季業績報告，表示付費用戶進一步減少200萬戶。
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編輯：姚卓然