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【中美金融戰】美國SEC主席：對中美達成中概股審計協議未抱有信心

股市 08:15 2022/07/14

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【中美金融戰】美國SEC主席：對中美達成中概股審計協議未抱有信心

中美持續就審計監管分歧談判，美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler坦言，對與中國達成中概股公司審計底稿審查協議的可能未抱有信心。

Gensler表示，兩國之間的「誠意」談判還在繼續，圍繞是否允許美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）檢查在美上市公司審計底稿的問題，而中美已經進行了長達兩年多的談判。

不過，他坦言對成果不是特別有信心，又指最後結果這完全取決於對方。他亦認為投資者應該清楚國會已經明確表示了PCAOB必須「完全」掌握審計文件。

美中官員上周通話，進一步就避免200多家在美上市中國公司被摘牌而進行磋商，而審計底稿的編輯範圍是一個關鍵障礙。由於中國內地和香港不允許美國檢查上市公司審計底稿，SEC長期以來重點關注一些在紐約上市的兩地公司。然而，這批中概股將在2024年的最後期限後被除牌。此外，如果美國今年年底之前通過修訂，上述期限或進一步推前至2023年。

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編輯：姚卓然

美國 會計 美國上市公司 除牌 香港 中國概念股 貿易戰 外交 美股

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