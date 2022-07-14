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【新股IPO】德銀天下2418以1.8元接近下限定價　一手中籤率100%、人人有份（附分配結果連結）

新股IPO 07:52 2022/07/14

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【新股IPO】德銀天下2418以1.8元接近下限定價　一手中籤率100%、人人有份（附分配結果連結）

提供商用車提供物流及供應鏈服務的德銀天下 （02418） 公布招股結果，定價為每股1.8元，屬招股範圍接近下限水平，每手1,500股，一手中籤率100%、人人有份，估計所得款項淨額約8.9億元。公司將於明日掛牌上市。分配結果

香港發售部分未獲足額認購

公司指，香港發售部分合共接獲3,131份有效申請，認購合共約2290萬股，惟相當於香港發售部分約0.42倍，即香港公開發售認購不足，而香港公開發售項下未獲認購的H股數目已重新分配至國際發售。而國際發售初步提呈發售的H股為輕微超額認購，超額認購約0.4倍。

公司料，集資所得的款項約37.5%將用於商用車後市場線下數字化倉儲及配送網絡與維修服務網絡的建設；約30.0%將用於提升車聯網及數據服務板塊的核心技術能力及數據服務能力；約22.5%將用於商用車後市場線上服務平 台（車輪滾滾在線平台）的持續搭建。

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編輯：姚卓然

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港股 德銀天下（02418） IPO

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