▲ 【新股IPO】微創腦科學2172超額認購逾44倍 一手中籤率4.88%（附分配結果連結）

微創醫療 （00853） 分拆的微創腦科學 （02172） 公布招股結果。微創腦科學發售價為每股24.64元，集資淨額2.78億元，一手中籤率4.88%，抽25手（25,000股）始可穩獲一手。微創腦科學將於7月15日掛牌。【分配結果連結】

微創腦科學於香港公開發售部分共錄得9320人認購，超額認購44.27倍以上。國際發售部分超額認購1.14倍。

所得款項淨額的30%將用於研發出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中治療及通路產品，20%用於出血性腦卒中、腦動脈粥樣硬化狹窄及急性缺血性腦卒中產品商業化，15%用於擴張製造設施以擴大生產規模，20%用於擴大全球影響力，10%用於通過戰略收購、投資、合作或該等策略的結合以優化產品組合，5%用作營運資金及其他一般公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩