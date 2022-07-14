【盈喜】天齊鋰業9696上市翌日即發盈喜　半年淨利潤按年大增111倍至134倍　股價高開逾1%

▲ 【盈喜】天齊鋰業9696上市翌日即發盈喜 半年淨利潤按年大增111倍至134倍

天齊鋰業 （09696） 發盈喜。昨首日掛牌的天齊鋰業公布，預期截至6月底止6個月歸屬於公司股東的淨利潤區間預計為96億元至116億元人民幣，按年大升110.89倍至134.2倍。扣除非經常性損益後的淨利潤區間預計為84.6億元至103.8億元人民幣，按年增長436.26倍至535.5倍。基本每股收益預計為6.50元至7.85元人民幣，相對去年同期為0.06元人民幣。

天齊鋰業今日股價高開1.4%，報83.15元。

天齊鋰業表示營業收入大幅上升，主要原因系受益於全球新能源汽車景氣度提升、鋰離子電池廠商加速產能擴張、下游正極材料訂單回暖等多個積極因素的影響，期內公司主要鋰產品的銷量和銷售均價較上年同期均明顯增長。

中期業績變動的主要原因還包括公司參股公司SES Holdings Pte. Ltd在紐約證券交易所上市，公司所持SES的股份被動稀釋引起公司對其不再具有重大影響，因此終止確認長期股權投資，並確認為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，並確認投資收益。上述因被動稀釋導致長期股權投資被動處置產生的投資收益為非經常性損益。

另外，公司採用彭博社對聯營公司Sociedad Química y Minera de Chile S.A.（SQM）預測的第二季度每股收益等信息來計算同期公司對SQM的投資收益，預計SQM2022年中期業績按年大幅增長，因此公司在本報告期確認的對該聯營公司的投資收益較按年有較大幅度增長。

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責任編輯︰梁浩碩