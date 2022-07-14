  • 29°C
香港時間 : 2022714日 (四) 08:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【盈喜】天齊鋰業9696上市翌日即發盈喜　半年淨利潤按年大增111倍至134倍

股市 07:39 2022/07/14

分享：

分享：

【盈喜】天齊鋰業9696上市翌日即發盈喜　半年淨利潤按年大增111倍至134倍

天齊鋰業 （09696） 發盈喜。昨首日掛牌的天齊鋰業公布，預期截至6月底止6個月歸屬於公司股東的淨利潤區間預計為96億元至116億元人民幣，按年大升110.89倍至134.2倍。扣除非經常性損益後的淨利潤區間預計為84.6億元至103.8億元人民幣，按年增長436.26倍至535.5倍。基本每股收益預計為6.50元至7.85元人民幣，相對去年同期為0.06元人民幣。

天齊鋰業表示營業收入大幅上升，主要原因系受益於全球新能源汽車景氣度提升、鋰離子電池廠商加速產能擴張、下游正極材料訂單回暖等多個積極因素的影響，期內公司主要鋰產品的銷量和銷售均價較上年同期均明顯增長。

中期業績變動的主要原因還包括公司參股公司SES Holdings Pte. Ltd在紐約證券交易所上市，公司所持SES的股份被動稀釋引起公司對其不再具有重大影響，因此終止確認長期股權投資，並確認為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產，並確認投資收益。上述因被動稀釋導致長期股權投資被動處置產生的投資收益為非經常性損益。

另外，公司採用彭博社對聯營公司Sociedad Química y Minera de Chile S.A.（SQM）預測的第二季度每股收益等信息來計算同期公司對SQM的投資收益，預計SQM2022年中期業績按年大幅增長，因此公司在本報告期確認的對該聯營公司的投資收益較按年有較大幅度增長。

天齊鋰業昨日首日掛牌，開市即挫逾10%，低見72.65元，最終臨尾收市抽升，險守招股價，報82元。

【新股IPO】四新股掛牌三跌一平收　天齊鋰業9696臨尾抽升、每手帳面打和

【新股IPO】天齊鋰業A股觸及跌停　內地投資人徐翔配偶發文：公司價格已高估

責任編輯︰梁浩碩

港股 天齊鋰業（09696） 盈喜

上一篇文章

【新股IPO】微創腦科學2172超額認購逾44倍　一手中籤率4.88%（附分配結果連結）

下一篇文章

港股勢隨美股低開恒指考驗20700區支持 金管局今早再接港元沽盤
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港通關】盧寵茂：11月或有條件免隔離旅行　金管局主辦投資峰會成契機　國泰航空曾見52周高
【香港通關】盧寵茂：11月或有條件免隔離旅行　金管局主辦投資峰會成契機　國泰航空曾見52周高
【美國通脹】美國公布6月CPI按年增9.1%、超預期　貨幣市場交易顯示7月加息1厘機率升至逾5成
【美國通脹】美國公布6月CPI按年增9.1%、超預期　貨幣市場交易顯示7月加息1厘機率升至逾5成
【恒指夜期+ADR】夜期收市升50點　港滙跌至7.85觸弱方（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升50點　港滙跌至7.85觸弱方（不斷更新）
【阿里巴巴9988】「股神」拍檔芒格次季未再減持阿里巴巴　續成其第三大重倉美股
【阿里巴巴9988】「股神」拍檔芒格次季未再減持阿里巴巴　續成其第三大重倉美股
【美股收市】美通脹9.1% 加息1厘機率飈 道指挫208點
【美股收市】美通脹9.1% 加息1厘機率飈 道指挫208點
【俄烏衝突】俄羅斯正式切斷北溪一號天然氣供應　加拿大歸還德國天然氣供應設備
【俄烏衝突】俄羅斯正式切斷北溪一號天然氣供應　加拿大歸還德國天然氣供應設備
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款