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【ET財經早點1分鐘】美國高通脹 道指跌208點夜期倒升50點 拜登：數據滯後 儲局官員回應加息1厘：什麼都有可能

股市 06:55 2022/07/14

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美國高通脹    道指跌208點

美國6月創近41年最強通脹後，市場憂慮聯儲局短期會採取更積極的手段壓抑需求，經濟衰退的預期升溫。道指收市跌208點，納指走勢反覆，油價繼續在100美元之下。

分析認為高通脹會壓抑需求，滙市短暫波動後，美滙指數重上108水平，歐元兌美元跌穿1算後有技術反彈，一度升穿1.01關。

拜登：數據滯後 儲局官員回應加息1厘：什麼都有可能

美國公布6月份通脹進一步惡化到9.1%後，美國總統拜登認為，通脹高得難以接受，但數據滯後，未有反映近30日汽油價格下跌，為美國家庭提供重要的喘息空間。

亞特蘭大聯邦儲備銀行行長博斯蒂克表示，數據令人擔憂，當被問到7月會否加息1厘時，任何政策都有可能發生，不過，博斯蒂克今年在聯邦公開市場委員會無投票權，利率期貨市場顯示，美國7月底加息1厘的機會率，已大增至7成6。

夜期倒升50點     美證交會：無信心達成中概股審計協議

美國證券交易委員會主席Gary Gensler表示，無信心達成中概股審計協議，但談判仍在繼續，退市期限仍遠在2024年，中概股上升，納指金龍中國指數升1%，夜期倒升50點。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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