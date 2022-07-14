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【開市9點半】美CPI驚嚇　市場預期7月加息1厘、9月加息0.75厘

股市 06:28 2022/07/14

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美國通脹再度超預期，受汽油、住房成本和食品價格持續上漲影響，6月CPI按年增9.1%，按月升1.3%。通脹熾熱令市場對儲局本月加息重新評估，據芝商所（CME）利率期貨市場顯示，投資者預計7月加息1厘，到2.5至2.75的機會率跳升至近8成。9月再加息0.75厘，到3.25至3.5厘的機會亦達7成。

美國激進加息預期升溫，港元滙價進一步轉弱，再觸及7.85弱方兌換保證，金管局今晨接128億港元沽盤，投資者勢要關注本月的走資步伐。

環球央行跟隨步伐控制通脹，加拿大央行加息1厘，加拿大央行行長麥克勒姆形容，加息1厘是非常不尋常，反映了通脹率接近8%造成的不尋常經濟環境。昨日，南韓央行亦歷史性宣布加息半厘。

重點新聞：

1） 【美國通脹】美國公布6月CPI按年增9.1%、超預期　貨幣市場交易顯示7月加息1厘機率升至逾5成

2） 【美國經濟】IMF下調美國今、明年經濟增長預測　廣泛通脹飆升、避免衰退充滿挑戰

3） 【名家觀點】張憶東：疫情反覆短期市場信心難以提振　投資聚焦兩主題

4） 【內房危機】內地22個城市爛尾樓小業主發起拒還貸、官媒籲提防風險　內房股大跌碧桂園再跌近一成　

5） 【新股IPO】瑞聲科技擬分拆誠瑞光學上海科創板上市　料集資最多80億人民幣

6） 【國際油價】花旗：缺乏干預下　油價可能跌至50美元而非150美元

7） 【新股IPO】萬科旗下萬物雲據報最快9月進行IPO　擬集資20億美元、萬物雲：靜默期不便回覆

8） 【阿里巴巴9988】「股神」拍檔芒格次季未再減持阿里巴巴　續成其第三大重倉美股

9） 【大行看法】嘉信理財：美股標指雖脫離熊市惟走勢仍偏弱　加息周期利好5板塊

比特幣2年後再爆升？幣市專家蔡嘉民3大指標預測幣市走向，即睇【ET財智Talk】

港股ADR收市：

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美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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