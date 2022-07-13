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【河南村鎮銀行】人行：配合地方政府和監管部門穩妥應對　絕大部分中小銀行評級處安全邊界

Hot Talk 22:41 2022/07/13

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【河南村鎮銀行】人行：配合地方政府和監管部門穩妥應對　絕大部分中小銀行評級處安全邊界

人行金融穩定局局長孫天琦表示，河南村鎮銀行風險事件發生以來，人行積極配合地方政府和監管部門穩妥應對，指導分支機構履行維護區域金融穩定的責任，做好流動性風險監測和應急保障。整體看，中國金融風險收斂，總體可控，99%的銀行業資產處在安全邊界內。

他表示，截至去年底，中國銀行業機構總資產345萬億元人民幣，佔整個金融業總資產的90%。去年第四季度央行評級結果顯示，參評的4398家銀行業機構中，在安全邊際內的1-7級金融機構有4082家，機構數量佔銀行業參評機構的93%，資產規模佔銀行業參評機構的99%。其中，24家大型銀行評級始終保持在1-5級，是優良評級，資產規模佔整個銀行業參評機構的70%，是整個金融業的壓艙石。

他又指，8-D級的高風險機構共316家。高風險機構數量佔銀行業參評機構的7%，但是資產規模僅佔銀行業參評機構的1%。絕大部分中小銀行的央行評級均處於安全邊界內。

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