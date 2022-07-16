【細味醺徒@iM網欄】日圓跌破六算，黒龍性價比之龍！

不好意思，又停稿了一些時間。前月恢復堂食後不久，剛剛讓我可以找點刺身來配酒，卻又突然「生蛇」，無可奈何，惟有停酒逾月。復喝後，酒量無復從前，亦暫不敢喝得太多，但更珍惜每次將酒配予美食的時刻。

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以黒龍作疫後重啟的慶祝酒

停喝前剛清了雪櫃內不少酒，這枝黑龍，是早前「成雙」買回來，準備重開堂食後順道「慶祝」，惜還未趕及喝，最後要再等多兩個月。這對黒龍大吟醸 つるかめセット是一枝金色，一枝銀色的。選黒龍作「慶祝」疫情緩和，其實是因為心底裡有情意結，我第一枝覺得好喝的清酒，正正是黒龍。而且，它的價格不貴，性價比高，故後來每到日本旅行，總會到酒館裡喝，更會買數枝回家。疫情過後，如果可以喝一口黒龍，再吃一片刺身，遊日回憶滿滿。

▲ 黒龍大吟醸 つるかめセット

黒龍一如以往性價比高

當天選了金色的那枝，開瓶後滿是黒龍一向的華麗香氣。不過，可能因為這枝是大吟釀，加上精米步合度僅僅為50%，還算不上最華麗的組合。至於餘韻，還是一向的踏實，很適合喝一口刺身後，將酒慢慢含在口腔內再吞。介紹這枝酒，也不得不提它的瓶蓋，可能酒本身是「祝福酒」，所以瓶的工藝也很講究，它的蓋顏色通透，就如玉器一樣，而且封存效果非常好，開瓶後第三天，酒體風味也未有太大變化。談及性價比，兩枝酒也僅僅是11000日圓，在日圓兌港元跌至5.6下，僅是三百多一枝。

對酒比較額外有趣

下回我會再品嚐銀色那枝，也就看看會有些什麼不同之處。「對酒」其實我也喝過兩三次，鼻象較深刻的，是田酒的對酒，它是用分別用山田穗及短桿渡船兩種米釀製的酒，希望讓喝者可分別嚐到山田錦酒米之父系及母系米的不同味道，有主題，是用心之作。而黒龍這枝對酒，我還是滿有期待的，畢竟在香港較難找到它之外，它的包裝也非常華麗，錦盒手工精美。除了喝，它還為我帶來了視覺的享受呢！

▲ 對酒之錦盒

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作者 _ 醺徒（應雲遊）簡介

七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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