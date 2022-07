【細味醺徒@iM網欄】日圓跌破六算，黒龍性價比之龍！

不好意思,又停稿了一些時間。前月恢復堂食後不久,剛剛讓我可以找點刺身來配酒,卻又突然「生蛇」,無可奈何,惟有停酒逾月。復喝後,酒量無復從前,亦暫不敢喝得太多,但更珍惜每次將酒配予美食的時刻。

以黒龍作疫後重啟的慶祝酒

停喝前剛清了雪櫃內不少酒,這枝黑龍,是早前「成雙」買回來,準備重開堂食後順道「慶祝」,惜還未趕及喝,最後要再等多兩個月。這對黒龍大吟醸 つるかめセット是一枝金色,一枝銀色的。選黒龍作「慶祝」疫情緩和,其實是因為心底裡有情意結,我第一枝覺得好喝的清酒,正正是黒龍。而且,它的價格不貴,性價比高,故後來每到日本旅行,總會到酒館裡喝,更會買數枝回家。疫情過後,如果可以喝一口黒龍,再吃一片刺身,遊日回憶滿滿。

▲ 黒龍大吟醸 つるかめセット

黒龍一如以往性價比高

當天選了金色的那枝,開瓶後滿是黒龍一向的華麗香氣。不過,可能因為這枝是大吟釀,加上精米步合度僅僅為50%,還算不上最華麗的組合。至於餘韻,還是一向的踏實,很適合喝一口刺身後,將酒慢慢含在口腔內再吞。介紹這枝酒,也不得不提它的瓶蓋,可能酒本身是「祝福酒」,所以瓶的工藝也很講究,它的蓋顏色通透,就如玉器一樣,而且封存效果非常好,開瓶後第三天,酒體風味也未有太大變化。談及性價比,兩枝酒也僅僅是11000日圓,在日圓兌港元跌至5.6下,僅是三百多一枝。

對酒比較額外有趣

下回我會再品嚐銀色那枝,也就看看會有些什麼不同之處。「對酒」其實我也喝過兩三次,鼻象較深刻的,是田酒的對酒,它是用分別用山田穗及短桿渡船兩種米釀製的酒,希望讓喝者可分別嚐到山田錦酒米之父系及母系米的不同味道,有主題,是用心之作。而黒龍這枝對酒,我還是滿有期待的,畢竟在香港較難找到它之外,它的包裝也非常華麗,錦盒手工精美。除了喝,它還為我帶來了視覺的享受呢!

▲ 對酒之錦盒

作者 _ 醺徒(應雲遊)簡介

七年前開始愛上清酒,之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高,熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展,看清酒製作展覽;閒時會到日本網網購清酒,睇酒評。品評一向愛恨分明。

