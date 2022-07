【劉‧住保鮮期@iM網欄】享受優雅行山 帶來的喜感

整個6月連日來都下着綿密大雨,7月1日更受到颱風侵襲,滿懷局促一室之內欲出不得之感。這日風雨稍緩,空氣不翳焗之餘,加上天陰紫外線比較低,對於我們這些膚色白晳的女士來說,正是夏天郊遊的最佳時機。於是和友人查考天氣,計劃好路線,準備出發。

「玉桂山」及「鴨脷排」位處港島南區,是近年行山遠足的熱點,「玉桂山」山峰並不算高,海拔只有196米,就算加上「鴨脷排」來回總距離亦只有3.5公里左右,但山界朋友及前輩竟然視她為挑戰「蚺蛇尖」的預演,難度亦屬中級,究竟難在哪裏?

我們在港鐵利東站前行不足3 分鐘旋即到達登山入口,確實堪稱全港最接近鐵路站的行山路徑。登山入口在利東邨巴士總站黃色更亭之間,頗為隱蔽,沿石屎水泥梯級上行,再靠鐵絲網走,很快便來到3條登山路徑的分坌口,左邊山路較容易,中間則較崎嶇而且樹叢茂密,右邊比較陡峭及困難。同行友人行山經驗豐富,他說上次揀了右邊困難路線,的而且確較具挑戰性,往往需要手腳並用,抓着石頭拾級而上,他强調沿途雖然設有繩索可用,但有些繩索飽經風霜,歷盡風吹雨打,其本身是否安全亦成疑問,故不應過份倚賴。而我這個辦公室女子,爬山能力只屬BB班程度,當然選了較容易的路線。就這樣我們花了約45分鐘,才登上「玉桂山」山頂,在微風陪伴下,俯瞰整個鴨脷洲、香港仔及黃竹坑一帶的景色。這裏的打卡位當然是圖中那塊「玉桂山石碑」,它記述了二戰時英軍撤退的事跡,不遠處還可以看見水上樂園,以及即張開業的富麗敦海洋公園酒店。

俗語所謂「上山容易落山難」,每次行山令我最困擾的就是下山。何況今次的重頭戲是由「玉桂山」前往「鴨脷排」,其下行的一段浮沙碎石路,亦即是一些資深山友形容難度可媲美「蚺蛇尖」的高階山徑。對於我更是越級挑戰,如何不被絆倒優雅地下山? 我的秘訣就是在行走於「鴨脷排」十分陡峭兼腳下全是沙石路時,除了小心翼翼,我還透過瑜伽練習中常用的收緊腹肌方法,即是用正常鼻呼鼻吸的模式,收緊腹部核心肌肉群,穩住下身力量和步履,力求不被沙石「跣倒」愉快安全下行。過程雖然辛苦,但回報是一個美麗且杳無人煙的海景,漸漸看見連接「鴨脷排」的連島沙洲,喜樂無窮興奮之餘也要注重環保,不可亂拋垃圾。

最後來到連島沙洲,灘上兩邊景色怡人,我們逗留良久繼續行程前往「鴨脷排」。

穿過一小段叢林和草坪,撥開前面的枝葉,忽然眼前一亮,終於到達「鴨脷排」之端,面前是一處黃色的崖岸以及這裏最著名的白色燈塔。由於當日遊人稀少,我們獨享這秘景,凝視着獨自站立在崖邊的燈塔,謹守崗位,守護着每一艘來往東博寮海峽的船隻,意義重大。

近年山界流行綑邊遊,即是沿着海邊岩岸遊走,而不少綑邊路徑都以巨型礁石崖壁居多,往往需要不斷的攀爬,挑戰者必須要有豐富的經驗、體力和技術。當中「玉桂山」沿岸更是綑邊遊之熱點。山界友人卻強調:「綑邊無易路,偶一不慎又或一時分心,後果可能是以生命作代價。」報紙亦不時報導有行山人士,在亳無安全裝備下綑邊遊失手墮海的意外事件。所以,建議一眾美女們,行山也要安全優雅啊!

作者劉泳錡 _ 簡介:

曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管,在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金,離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康,提升心情和生活質素,有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

