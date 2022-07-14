【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑步畫圖達人Jack Wong 跑出兩三百幅精美圖案

近一年見到不少跑友跑步畫圖都幾得意，甚麼圖案都有，要跟著跑其實不難，只要透過手機app香港遠足路線，打入圖案的關鍵字，例如恐龍或洋紫荊等，就會找到不少相關路線，當然我們要看清楚有關路線的里數及途經的地方，因為隨時某些路段牽涉私人地段，又或山野路段需要爆林等，宜先計劃好行程再出發去跑。

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若想進一步挑戰自己，可以嘗試用手機自行畫圖後，再跟著路線跑，但當然有一點難度。跑步畫圖達人Jack Wong自2014年開始自己動手畫，至今已畫了兩三百幅跑圖，最近更一口氣畫了十二生肖的圖案給大家跟著跑。

▲ Jack設計十二生肖路線並身體力行跑完，每條路線由10多公里至50多公里不等，可算是其個人創舉。（所有圖片來自 Map Runner facebook 專頁及 Jack Wong 個人facebook站）

Jack接受訪問時表示，初初跑步畫圖是因為覺得設計後圖案路線有趣，可以增加跑步的動力。至於一般畫圖需時多久，則要視乎圖案的難易程度，有些簡單的圖案可以幾分鐘就畫完，例如畫「蛇」只用了幾分鐘就畫好，但較複雜的圖案例如「龍」，則需要用上兩至三日時間不斷修改，令圖案更入型入格。

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Jack推薦初學者使用有筆的手機畫圖，例如三星Note系列或iPad等，有筆在手，在地圖上畫圖就更方便，地圖則建議使用香港遠足路線地圖，因為相比Google 或一般手機地圖， 香港遠足路線地圖詳細得多，很多山林小徑都有，畫圖就自然更容易。

我們可以先打開香港遠足路線app，先選擇「新增我的路徑」，然後打入簡單介紹，就可以憑app上四個簡單繪圖鍵開始製作，這四鍵包括「移動」、「跟現有路線畫」、「手畫」及「擦膠」，很快就會上手，Jack建議畫圖時，路線使用深藍色會更顯眼易看。

▼ 點擊圖片放大 ▲ 九龍玫瑰。 \ ▲ 港島心連心。

Jack表示初學者可以先試試比較短及簡單的圖案，對GPS地圖進一步熟悉後，再嘗試較複雜及較長的路線。Jack提醒跑步畫圖需要跑過很多馬路，所以跑時不可以太快，還要有耐心等待交通燈指示免生意外。他又建議設計圖案時不要畫得太細緻，每條路線亦要隔遠一點，以免跑時GPS偏差大令路線重疊，亦盡量避免在多高樓大廈的地方畫圖，因為有關地區GPS偏差亦會較大，跑完隨時與原先畫的圖有明顯落差。設計圖後，在跑步前可以先記下要經過的街道名，以減少跑錯的機會，如果遇上未能行過的路段亦沒法子，只能兜路完成，而不要硬著走過，安全至上。

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Jack自2008年開始跑步，同年因想完成全馬關係，已參加渣打香港馬拉松全馬賽事，至今Jack已參加過30多次馬拉松比賽、幾場超馬及100公里的山賽等。疫情關係不少賽事停頓下來，但Jack從未停步，在沒有實體賽下，早兩年試過每週跑一馬，今年更為自己訂下全年100馬計劃，今年只過了大半年，Jack已完成75馬，達標指日可待！

Jack跑步十多年從未有任何受傷，他分享最主要是要懂得放慢跑，並要勤力拉筋及做體能訓練。而Jack每次跑完所設計的圖案後，都會分享到其facebook專頁—Map Runner，網址是：https://www.facebook.com/Map-Runner-425330887960312/，有興趣的跑友不妨到有關專頁下載不同圖案的gpx檔案，跟著一起跑吧！

另外，New Balance Run Club NBRC 即將舉辦 Strava Art 活動，徵集各路跑者的創意路線繪圖，最具創意的10位參加者將可獲得 New Balance 全新推出的頂尖跑鞋 FuelCell SuperComp Trainer，詳情請留意NBRC的Strava專頁，一起以不平凡的跑步路線挑戰自己！

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作者 _Clayton Lauw （劉茸）簡介 :

跑齡 10 多年的傳訊公關，跑咗 20 個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力， 2020 年 5 月有幸成為虛擬跑步比賽「 Runner’s World HK V-Run 2020 」男子公開組冠軍

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