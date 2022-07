【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑步畫圖達人Jack Wong 跑出兩三百幅精美圖案

近一年見到不少跑友跑步畫圖都幾得意,甚麼圖案都有,要跟著跑其實不難,只要透過手機app香港遠足路線,打入圖案的關鍵字,例如恐龍或洋紫荊等,就會找到不少相關路線,當然我們要看清楚有關路線的里數及途經的地方,因為隨時某些路段牽涉私人地段,又或山野路段需要爆林等,宜先計劃好行程再出發去跑。

若想進一步挑戰自己,可以嘗試用手機自行畫圖後,再跟著路線跑,但當然有一點難度。跑步畫圖達人Jack Wong自2014年開始自己動手畫,至今已畫了兩三百幅跑圖,最近更一口氣畫了十二生肖的圖案給大家跟著跑。

▲ Jack設計十二生肖路線並身體力行跑完,每條路線由10多公里至50多公里不等,可算是其個人創舉。(所有圖片來自 Map Runner facebook 專頁及 Jack Wong 個人facebook站)

Jack接受訪問時表示,初初跑步畫圖是因為覺得設計後圖案路線有趣,可以增加跑步的動力。至於一般畫圖需時多久,則要視乎圖案的難易程度,有些簡單的圖案可以幾分鐘就畫完,例如畫「蛇」只用了幾分鐘就畫好,但較複雜的圖案例如「龍」,則需要用上兩至三日時間不斷修改,令圖案更入型入格。

▼ 點擊圖片放大

Jack推薦初學者使用有筆的手機畫圖,例如三星Note系列或iPad等,有筆在手,在地圖上畫圖就更方便,地圖則建議使用香港遠足路線地圖,因為相比Google 或一般手機地圖, 香港遠足路線地圖詳細得多,很多山林小徑都有,畫圖就自然更容易。

我們可以先打開香港遠足路線app,先選擇「新增我的路徑」,然後打入簡單介紹,就可以憑app上四個簡單繪圖鍵開始製作,這四鍵包括「移動」、「跟現有路線畫」、「手畫」及「擦膠」,很快就會上手,Jack建議畫圖時,路線使用深藍色會更顯眼易看。

▼ 點擊圖片放大 ▲ 九龍玫瑰。 \ ▲ 港島心連心。

Jack表示初學者可以先試試比較短及簡單的圖案,對GPS地圖進一步熟悉後,再嘗試較複雜及較長的路線。Jack提醒跑步畫圖需要跑過很多馬路,所以跑時不可以太快,還要有耐心等待交通燈指示免生意外。他又建議設計圖案時不要畫得太細緻,每條路線亦要隔遠一點,以免跑時GPS偏差大令路線重疊,亦盡量避免在多高樓大廈的地方畫圖,因為有關地區GPS偏差亦會較大,跑完隨時與原先畫的圖有明顯落差。設計圖後,在跑步前可以先記下要經過的街道名,以減少跑錯的機會,如果遇上未能行過的路段亦沒法子,只能兜路完成,而不要硬著走過,安全至上。

▼ 點擊圖片放大

Jack自2008年開始跑步,同年因想完成全馬關係,已參加渣打香港馬拉松全馬賽事,至今Jack已參加過30多次馬拉松比賽、幾場超馬及100公里的山賽等。疫情關係不少賽事停頓下來,但Jack從未停步,在沒有實體賽下,早兩年試過每週跑一馬,今年更為自己訂下全年100馬計劃,今年只過了大半年,Jack已完成75馬,達標指日可待!

Jack跑步十多年從未有任何受傷,他分享最主要是要懂得放慢跑,並要勤力拉筋及做體能訓練。而Jack每次跑完所設計的圖案後,都會分享到其facebook專頁—Map Runner,網址是:https://www.facebook.com/Map-Runner-425330887960312/,有興趣的跑友不妨到有關專頁下載不同圖案的gpx檔案,跟著一起跑吧!

另外,New Balance Run Club NBRC 即將舉辦 Strava Art 活動,徵集各路跑者的創意路線繪圖,最具創意的10位參加者將可獲得 New Balance 全新推出的頂尖跑鞋 FuelCell SuperComp Trainer,詳情請留意NBRC的Strava專頁,一起以不平凡的跑步路線挑戰自己!

作者 _Clayton Lauw (劉茸)簡介 :

跑齡 10 多年的傳訊公關,跑咗 20 個馬拉松,辛苦跑來志在食,所以易肥難瘦,每次增磅都係跑步的推動力, 2020 年 5 月有幸成為虛擬跑步比賽「 Runner’s World HK V-Run 2020 」男子公開組冠軍

