  • 29°C
香港時間 : 2022714日 (四) 09:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【小老闆生意經@iM網欄】網購消費滲入生活 本地零售消費前景仍未樂觀

名人薈萃 08:21 2022/07/14

分享：

分享：

政府統計處數據顯示，本港5月零售業總銷貨價值的臨時估計為291億元，較去年同月下跌1.7%。本年4月零售業總銷貨價值的修訂估計較去年同月升11.7%。特別是在2022年5月的零售業總銷貨價值中，網上銷售臨時估計為22億元佔7.7%，較2021年同月升2%。本年4月的零售業網上銷售價值的修訂估計較去年同月上升36%。

適逢暑期消費旺季 有利消費市場反彈

零售數據出現按月下跌，主要因為首輪消費劵在4月初發放，消費劵效應下令4月的消費明顯反彈，而到了5月消費劵效應已明顯減弱。兩者基數不同導致5月按月出現放緩，其實亦是意料中事。受疫情因素影響，本地消費經營環境依然不明朗，而近月的零售數據已反映出整體消費市場尚算平穩，暫未有突然轉差或惡化的跡象。

展望7月、8月，為暑期消費旺季，受長假期氣氛提振，疊加第二期消費卷發放的效應，本地零售消費市場會有一個較明顯的復甦或是反彈。若年內再無下一波變種疫情爆發，及快將通關，相信下半年的零售消費會比上半年為好。可是，多個不明朗因素，如疫情變化、美國加息、環球股市波動等等困擾下，目前仍難言樂觀。

 

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點識

 

租金未有顯著回落跡象

值得一提的是，本地零售市場會否回穩，租金回落亦是一個關鍵的因素。要知道，本地的店舖租金持續高企，即使不是核心旺舗地段，疫情期間租金亦沒有特別大幅回落的跡象。不少業主傾向如小商戶不續租，便等待大財團或另一間企業談租賃的心態。即使是空置舗位一段時間，亦不會貿然調低租金，利好商戶。因此，最困擾本地零售商家的一大負面因素，就是租金方面的成本開支。如業主可以跟商家一同渡過難關，不會在續租時期再商議加租，此舉或是幫助零售商家經營下去的最佳方法了。

而在疫情期間，最令本地消費市場鼓舞的是網購市場發展迅速。本地知名的網購平台HKTVMALL，其母公司香港科技探索(1137.HK)公布的數據顯示，今年5月訂單總商品交易額6.13億元，按年增19.3%；平均每日訂單總商品交易額1,980萬元，按年增19.3%。雖然本地實體消費店經營情況未如理想，惟網購市場的銷售增長速度值得鼓舞。相信未來，網購消費平台會持續滲入本地人生活之中，不論是衣、食、住、行均會透過網上平台選購，屆時本地實體店的經營前景將會更難上加難。

 

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

作者_Anna（馮文慧）簡介
IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

更多小老闆生意經@Anna的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！


 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : Anna（馮文慧）

欄名 : 小老闆生意經

最新專欄文章 更多

【小老闆生意經@iM網欄】消費券+暑期 Staycation熱潮刺激消費意欲
2022/06/21
【小老闆生意經@iM網欄】消費券+暑期 Staycation熱潮刺激消費意欲
【小老闆生意經@iM網欄】消費券是否真的能刺激經濟？
2022/06/02
【小老闆生意經@iM網欄】消費券是否真的能刺激經濟？
【小老闆生意經@iM網欄】隨疫情回暖 名錶市場炒風更趨理性
2022/05/18
【小老闆生意經@iM網欄】隨疫情回暖 名錶市場炒風更趨理性
【小老闆生意經@iM網欄】Mirror熱潮下 本地零售業望現曙光
2022/05/04
【小老闆生意經@iM網欄】Mirror熱潮下 本地零售業望現曙光
【小老闆生意經@iM網欄】有價有市 淺談奢侈品市場的博傻遊戲
2022/04/20
【小老闆生意經@iM網欄】有價有市 淺談奢侈品市場的博傻遊戲
疫情 網上購物 商舖 零售 香港 網購平台 商品

下一篇文章

【緣份到了@iM網欄】「諸惡莫作，眾善奉行」打濕自己的人生
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】一文看盡 滙豐對近40隻內房股違約風險分級
【內房危機】一文看盡 滙豐對近40隻內房股違約風險分級
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【樓市熱話】從美孚呎價對樓市的啟發 供樓 VS 租樓30年有何分別 租樓才是贏家?
【樓市熱話】從美孚呎價對樓市的啟發 供樓 VS 租樓30年有何分別 租樓才是贏家?
【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
【免費摩天輪】（附詳情）友邦香港7.22起一連10日 免費贈送「香港摩天輪」門票予全港市民
【免費摩天輪】（附詳情）友邦香港7.22起一連10日 免費贈送「香港摩天輪」門票予全港市民
【著數優惠】（附詳情）旅發局7.14中午推逾5.5萬份獎賞 7折購買海洋公園門票 小童長者昂坪360來回纜車票只需$25
【著數優惠】（附詳情）旅發局7.14中午推逾5.5萬份獎賞 7折購買海洋公園門票 小童長者昂坪360來回纜車票只需$25
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款