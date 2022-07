【小老闆生意經@iM網欄】網購消費滲入生活 本地零售消費前景仍未樂觀

政府統計處數據顯示,本港5月零售業總銷貨價值的臨時估計為291億元,較去年同月下跌1.7%。本年4月零售業總銷貨價值的修訂估計較去年同月升11.7%。特別是在2022年5月的零售業總銷貨價值中,網上銷售臨時估計為22億元佔7.7%,較2021年同月升2%。本年4月的零售業網上銷售價值的修訂估計較去年同月上升36%。

適逢暑期消費旺季 有利消費市場反彈

零售數據出現按月下跌,主要因為首輪消費劵在4月初發放,消費劵效應下令4月的消費明顯反彈,而到了5月消費劵效應已明顯減弱。兩者基數不同導致5月按月出現放緩,其實亦是意料中事。受疫情因素影響,本地消費經營環境依然不明朗,而近月的零售數據已反映出整體消費市場尚算平穩,暫未有突然轉差或惡化的跡象。

展望7月、8月,為暑期消費旺季,受長假期氣氛提振,疊加第二期消費卷發放的效應,本地零售消費市場會有一個較明顯的復甦或是反彈。若年內再無下一波變種疫情爆發,及快將通關,相信下半年的零售消費會比上半年為好。可是,多個不明朗因素,如疫情變化、美國加息、環球股市波動等等困擾下,目前仍難言樂觀。

租金未有顯著回落跡象

值得一提的是,本地零售市場會否回穩,租金回落亦是一個關鍵的因素。要知道,本地的店舖租金持續高企,即使不是核心旺舗地段,疫情期間租金亦沒有特別大幅回落的跡象。不少業主傾向如小商戶不續租,便等待大財團或另一間企業談租賃的心態。即使是空置舗位一段時間,亦不會貿然調低租金,利好商戶。因此,最困擾本地零售商家的一大負面因素,就是租金方面的成本開支。如業主可以跟商家一同渡過難關,不會在續租時期再商議加租,此舉或是幫助零售商家經營下去的最佳方法了。

而在疫情期間,最令本地消費市場鼓舞的是網購市場發展迅速。本地知名的網購平台HKTVMALL,其母公司香港科技探索(1137.HK)公布的數據顯示,今年5月訂單總商品交易額6.13億元,按年增19.3%;平均每日訂單總商品交易額1,980萬元,按年增19.3%。雖然本地實體消費店經營情況未如理想,惟網購市場的銷售增長速度值得鼓舞。相信未來,網購消費平台會持續滲入本地人生活之中,不論是衣、食、住、行均會透過網上平台選購,屆時本地實體店的經營前景將會更難上加難。

作者 _Anna (馮文慧)簡介

前 IM 記者,現投身金融行業。白天上班 8 小時,跟一般白領無異,工餘時間則經營網店,從事玩具精品代購生意。愛好旅遊,本身做代購是希望幫補旅費,沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆,在寸金尺土的香港開設實體門店。

