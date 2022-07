【夢想本應翱翔@iM網欄】由O2O進化到OMO 以智慧物流迎接營銷新趨勢

全球電商的潮流與趨勢,分秒在變。前陣子,O2O(Online to Offline、Offline to Online)仍是不少品牌開拓業務的策略,但隨着市場演變,OMO(Online Merge Offline)已成現在興起的行銷浪潮。因此,不少品牌開始跟隨步伐,由O2O走向OMO。

O2O與OMO的分別?

O2O是指將客源由線上導流至線下,透過網絡行銷,吸引潛在消費者到實體店購物,藉此擴大客源。此策略看似理想,但如今網絡競爭愈趨激烈,由網上獲取產品相關資訊(如產品評價、價錢、競爭者品牌資訊)的方法相對便利,令消費者在作出購買決定時,牽涉更多考量和比較,可能導致最終沒有到實體店購物。

廷伸閱讀:【疫市新機遇】零售業如何透過O2O突圍而出?

由於客戶有機會在O2O導流過程中流失,於是新的行銷策略OMO應運而生。OMO可說是O2O的進階版,講求線上線下融合,並以數據驅動消費增長。無論線上或線下,品牌都能追蹤消費者每個行為,從而進行更精準的行銷,也能提高顧客忠誠度。

同場加映:【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點識

OMO最重要的基礎,是整合線上線下數據,例如運用會員制,配合客戶關係管理(CRM - Customer Relationship Management)系統,以此記錄消費者的搜尋記錄、購買歷史、瀏覽頁面次數等足跡,全面掌握消費者的輪廓和需求,方便日後在線上線下再行銷。

以智慧物流迎接OMO趨勢

想有效拓展OMO,線上線下零售需要與物流結合,才能實現真正的新零售。因此,完善物流系統和設備,是不可或缺的。

自動化物流系統,可以同步記錄實時庫存量,以及訂單狀態。同時線下的物流小幫手,支援不同形式(例如線上下單、送貨到門、線下取貨、或者實體店補貨等)的訂單處理,全方位照顧品牌的零售需要。消費與物流數據統一整合,便能助品牌作出精準分析和決策。

另外,OMO使消費者更重視購物體驗。為了提高物流效率,物流業界因此走向智能化,給予消費者快捷準確的配送。例如,物流倉庫會引入24小時運作的AGV自動導向車,讓整體搬運貨物時間大幅縮短,加速處理訂單,確保訂單能快捷準確地送到顧客手上。

廷伸閱讀:【智慧物流】倉庫設備自動化,網購體驗再升級

面對OMO的新零售趨勢,品牌若想保持競爭力,必須從優化購物體驗着手,並在虛實融合之間,與消費者建立互動。同時,聯同可靠的物流夥伴,便能造就更完整的購物體驗,更快打好OMO基礎,壯大業務發展。

同場加映:【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

作者 _ 周駱美琪( Cindy )簡介:

周駱美琪 (Cindy) 自 2015 年起擔任阿里巴巴香港創業者 基金執行董事。自 2007 年加入阿里巴巴集團, Cindy 曾擔任阿里巴巴國際高級財務董事,主要負責集團財務管理和企業規劃。阿里巴巴香港創業者基金創立不同項目,致力幫助香港的創業家和青年人於充滿活力的城市中實踐他們的夢想。通過這個欄目 Cindy 希望與大家分享不同的創業故事及經驗,也為創業者帶來小貼士,幫助他們了解初創市場的最新形勢。

更多夢想本應翱翔 @ 周駱美琪( Cindy )的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!