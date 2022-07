【清酒新世界@iM網欄】杉の森酒造 suginomori brewery．四

每一個酒造背後都有其歷史故事,suginomori brewery也不例外,今篇專欄主要分享suginomori brewery的前身——杉の森酒造,因為沒有前者就沒有後者,我先為大家講述一下以前的人是怎樣旅遊的。

時間倒退回到1793年,有看之前的專欄大概知道酒造是建在高山上,使用的水同樣也是來自高海拔的地方,所以運送到酒造是十分困難的,現在還好起碼有不同的交通工具運送,但1793年的時候,人們都是以一步一步翻山越嶺走上去的,經過歷代的傳統,人們能夠到達奈良井宿便可以享用迎賓餐並在這裡休息。

奈良井宿是一個小驛站,亦即等同現在的車站,以前若要從東京前往京都的話,途中要經過中山道,中山道是以前最重要貿易路線之一,經過這裏的有商人、和尚、武士,還有有錢人等等,而這些人當中當然包括杉の森酒造的創辦人。以前的人走那麼遠的路,當然不會像現在的人那樣使用行李箱,他們會在肩上背着一個叫「振り分け荷物」的東西,中文意思就是「搭在肩上的行李」,其實就是一條繩綁着兩個藺草做的盒子作行李箱,甚至有些人還會用繩子綁着兩個布包著的東西當行李箱,情況有如現今的「hand carry」,至於其他大型行李則會透過馬車運送,通常這些馬車都是由目的地的居民所管理,能夠將物品直接運送到旅館幫忙存放,為日後的旅遊作準備。

當這些人到達了奈良井宿的時候,第一件要做的事就是在商店的榻榻米上排隊購買所需品,但由於當地幾乎沒有種植蔬菜和米的農地,所以當地的人希望能夠從這些人的身上賺取到一些現金來購買蔬菜和米。當地為什麼沒有蔬菜和米等糧食?之前我曾分享過由於當地的泥土不適合種植。當然經過歷史的洗禮,奈良井宿已經今非昔比了,很多地方都往好的方向發展,但改變不了的還是改變不了,傳統還是傳統,而傳遞傳統的還是保留了很多老街的味道!若果你也像我一樣很想去看看這個地方的話,可以在網上搜尋「奈良井宿の散策 : Walking Around Narai-Juku Post Town」,足以可以讓你感受到這裡的傳統氣息,有如親臨當地一樣。

地址:長野縣鹽尻市奈良井 551

電話:0264-34-3001

官網:https://www.narai.jp/ja

作者 _Chris Wong (汪廷謙)簡介:

熱愛清酒的藝術家,喜研究清酒文化和歷史,亦是實踐體驗的一位唎酒師,希望打開「清酒新世界」。

