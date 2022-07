【緣份到了@iM網欄】「諸惡莫作，眾善奉行」打濕自己的人生

「勿以惡小而為之,勿以善小而不為」這句名言是諸葛亮在《出師表》裡告誡蜀漢後主劉禪:不要因惡事小就去做,也不要因善事小而不做。

釋迦世尊也開示世人:「諸惡莫作,眾善奉行。」

一日,師父問弟子:「下大雨和小毛毛雨,哪種天氣容易打濕人們的衣服?」

「當然是下大雨啊。」弟子回答說。

「但生活中,最容易打濕人們衣服的,往往是毛毛雨,而不是大雨。」師父說。

「大雨雨量大,毛毛雨雨量小,容易打濕衣服的怎麼會是毛毛雨呢?」弟子感到不解。

「因為天一下大雨,人們很快就會警覺,帶了傘的便會撐開雨傘來擋雨,沒帶傘的便會跑到房簷下避雨。但如果是毛毛雨,人們難以警覺,或是感覺到了,也無所謂,認為這點小雨不足以打濕衣服,於是仍我行我素地在雨中行走,不知不覺間,便淋濕了整個衣服。」師父說,「為人處世,我們的言談舉止,如一舉手、一投足、一個表情、一句話語,這些都像毛毛細雨,看上去很小,但如果不引起注意,不引起警覺,就會在有意無意間打濕別人的‘衣服’,傷害到別人,同時也會因此打濕自己的人生,使自己的人生蒙受災難和損失。」

弟子終於明白了,毛毛雨之所以容易打濕人們的衣服,是因為人們放鬆了對毛毛雨的警惕。

記得以前有則報導,一位年輕人剛畢業就去德國深造,名牌大學的招牌和優秀的成績讓他躊躇滿志,他信心滿滿向跨國公司投遞了簡歷,可是竟然被拒絕了,甚至整個歐盟國都將他的求職拒之門外。他憤憤不平,認為自己受到了種族歧視,結果真相是他因為多次乘車逃票,這個不良記錄令他喪失了面試的機會。

有人或許認為小惡無所謂,只要大節不偏就行,其實這種想法也不正確。



佛弟子學佛修行的目的是為了脫生死,南無第三世多杰羌佛教導我們要嚴持戒律,依教奉行,一日三省。大壞事小壞事絕不沾邊,小善大善都要去做。



世間萬事萬物皆不離因果,切勿看善小而懶得去做,認為惡小就無所謂而做,善小可累積如須彌山,惡小可讓你萬劫不復,因果報應,那是絲毫不爽!

作者 _ 旺秋(賴櫻華)簡介:

學佛十年,希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生,從生活中的一點一滴反思每日的身口意,進而了解及調節自己的情緒,並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

Blog : https://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/

