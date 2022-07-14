  • 29°C
香港時間 : 2022714日 (四) 09:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【緣份到了@iM網欄】「諸惡莫作，眾善奉行」打濕自己的人生

名人薈萃 08:02 2022/07/14

分享：

分享：

「勿以惡小而為之，勿以善小而不為」這句名言是諸葛亮在《出師表》裡告誡蜀漢後主劉禪：不要因惡事小就去做，也不要因善事小而不做。

釋迦世尊也開示世人：「諸惡莫作，眾善奉行。」

 

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點識

 

一日，師父問弟子：「下大雨和小毛毛雨，哪種天氣容易打濕人們的衣服？」

「當然是下大雨啊。」弟子回答說。

「但生活中，最容易打濕人們衣服的，往往是毛毛雨，而不是大雨。」師父說。

「大雨雨量大，毛毛雨雨量小，容易打濕衣服的怎麼會是毛毛雨呢？」弟子感到不解。

「因為天一下大雨，人們很快就會警覺，帶了傘的便會撐開雨傘來擋雨，沒帶傘的便會跑到房簷下避雨。但如果是毛毛雨，人們難以警覺，或是感覺到了，也無所謂，認為這點小雨不足以打濕衣服，於是仍我行我素地在雨中行走，不知不覺間，便淋濕了整個衣服。」師父說，「為人處世，我們的言談舉止，如一舉手、一投足、一個表情、一句話語，這些都像毛毛細雨，看上去很小，但如果不引起注意，不引起警覺，就會在有意無意間打濕別人的‘衣服’，傷害到別人，同時也會因此打濕自己的人生，使自己的人生蒙受災難和損失。」

弟子終於明白了，毛毛雨之所以容易打濕人們的衣服，是因為人們放鬆了對毛毛雨的警惕。

記得以前有則報導，一位年輕人剛畢業就去德國深造，名牌大學的招牌和優秀的成績讓他躊躇滿志，他信心滿滿向跨國公司投遞了簡歷，可是竟然被拒絕了，甚至整個歐盟國都將他的求職拒之門外。他憤憤不平，認為自己受到了種族歧視，結果真相是他因為多次乘車逃票，這個不良記錄令他喪失了面試的機會。

 

有人或許認為小惡無所謂，只要大節不偏就行，其實這種想法也不正確。


佛弟子學佛修行的目的是為了脫生死，南無第三世多杰羌佛教導我們要嚴持戒律，依教奉行，一日三省。大壞事小壞事絕不沾邊，小善大善都要去做。
 

世間萬事萬物皆不離因果，切勿看善小而懶得去做，認為惡小就無所謂而做，善小可累積如須彌山，惡小可讓你萬劫不復，因果報應，那是絲毫不爽！

 

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

作者_旺秋（賴櫻華）簡介：
學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。
Bloghttps://wongchau.wordpress.com/author/wongchau/page/128/

更多緣份到了@旺秋的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 旺秋（賴櫻華）

欄名 : 緣份到了

最新專欄文章 更多

【緣份到了@iM網欄】同樣的情景，為什麼得到的待遇卻天壤之別?
2022/07/07
【緣份到了@iM網欄】同樣的情景，為什麼得到的待遇卻天壤之別?
【緣份到了@iM網欄】為什麼還在發愁？不要與幸福擦肩而過
2022/02/16
【緣份到了@iM網欄】為什麼還在發愁？不要與幸福擦肩而過
【緣份到了@iM網欄】對待境界不同的人，要用不同的標準
2022/02/09
【緣份到了@iM網欄】對待境界不同的人，要用不同的標準
【緣份到了@iM網欄】屠夫與尼姑的啟示，離不開報恩、報怨、討債、還債
2022/02/04
【緣份到了@iM網欄】屠夫與尼姑的啟示，離不開報恩、報怨、討債、還債
【緣份到了@iM網欄】打開福門！有趣的「福」字文化
2022/01/28
【緣份到了@iM網欄】打開福門！有趣的「福」字文化
佛教 天氣 畢業 大學 災難 歧視

上一篇文章

【小老闆生意經@iM網欄】網購消費滲入生活 本地零售消費前景仍未樂觀

下一篇文章

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】跑步畫圖達人Jack Wong 跑出兩三百幅精美圖案
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【內房危機】一文看盡 滙豐對近40隻內房股違約風險分級
【內房危機】一文看盡 滙豐對近40隻內房股違約風險分級
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元
【樓市熱話】從美孚呎價對樓市的啟發 供樓 VS 租樓30年有何分別 租樓才是贏家?
【樓市熱話】從美孚呎價對樓市的啟發 供樓 VS 租樓30年有何分別 租樓才是贏家?
【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
【2022消費券】因故未能領取第二期消費券？政府提醒市民可提覆檢（附覆檢表格）
【免費摩天輪】（附詳情）友邦香港7.22起一連10日 免費贈送「香港摩天輪」門票予全港市民
【免費摩天輪】（附詳情）友邦香港7.22起一連10日 免費贈送「香港摩天輪」門票予全港市民
【著數優惠】（附詳情）旅發局7.14中午推逾5.5萬份獎賞 7折購買海洋公園門票 小童長者昂坪360來回纜車票只需$25
【著數優惠】（附詳情）旅發局7.14中午推逾5.5萬份獎賞 7折購買海洋公園門票 小童長者昂坪360來回纜車票只需$25
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款