【緣份到了@iM網欄】「諸惡莫作，眾善奉行」打濕自己的人生

「勿以惡小而為之，勿以善小而不為」這句名言是諸葛亮在《出師表》裡告誡蜀漢後主劉禪：不要因惡事小就去做，也不要因善事小而不做。

釋迦世尊也開示世人：「諸惡莫作，眾善奉行。」

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一日，師父問弟子：「下大雨和小毛毛雨，哪種天氣容易打濕人們的衣服？」

「當然是下大雨啊。」弟子回答說。

「但生活中，最容易打濕人們衣服的，往往是毛毛雨，而不是大雨。」師父說。

「大雨雨量大，毛毛雨雨量小，容易打濕衣服的怎麼會是毛毛雨呢？」弟子感到不解。

「因為天一下大雨，人們很快就會警覺，帶了傘的便會撐開雨傘來擋雨，沒帶傘的便會跑到房簷下避雨。但如果是毛毛雨，人們難以警覺，或是感覺到了，也無所謂，認為這點小雨不足以打濕衣服，於是仍我行我素地在雨中行走，不知不覺間，便淋濕了整個衣服。」師父說，「為人處世，我們的言談舉止，如一舉手、一投足、一個表情、一句話語，這些都像毛毛細雨，看上去很小，但如果不引起注意，不引起警覺，就會在有意無意間打濕別人的‘衣服’，傷害到別人，同時也會因此打濕自己的人生，使自己的人生蒙受災難和損失。」

弟子終於明白了，毛毛雨之所以容易打濕人們的衣服，是因為人們放鬆了對毛毛雨的警惕。

記得以前有則報導，一位年輕人剛畢業就去德國深造，名牌大學的招牌和優秀的成績讓他躊躇滿志，他信心滿滿向跨國公司投遞了簡歷，可是竟然被拒絕了，甚至整個歐盟國都將他的求職拒之門外。他憤憤不平，認為自己受到了種族歧視，結果真相是他因為多次乘車逃票，這個不良記錄令他喪失了面試的機會。

有人或許認為小惡無所謂，只要大節不偏就行，其實這種想法也不正確。



佛弟子學佛修行的目的是為了脫生死，南無第三世多杰羌佛教導我們要嚴持戒律，依教奉行，一日三省。大壞事小壞事絕不沾邊，小善大善都要去做。



世間萬事萬物皆不離因果，切勿看善小而懶得去做，認為惡小就無所謂而做，善小可累積如須彌山，惡小可讓你萬劫不復，因果報應，那是絲毫不爽！

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作者 _ 旺秋（賴櫻華）簡介：

學佛十年，希望用佛教小故事或日常經歷與讀者一同感悟人生，從生活中的一點一滴反思每日的身口意，進而了解及調節自己的情緒，並分享在逆境中保持正能量的小秘技。

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