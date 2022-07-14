【新股IPO】瑞聲開市升1%　擬分拆誠瑞光學上海科創板上市　料集資最多80億人民幣

▲ 【新股IPO】瑞聲科技擬分拆誠瑞光學上海科創板上市 料集資最多80億人民幣

瑞聲科技 （02018） 部署分拆附屬公司誠瑞光學回A股上市多時，繼上月披露誠瑞光學已向上海證券交易所提交上市申請後獲受理後，瑞聲科技最新披露更多分拆建議內容，包括誠瑞光學科創板A股上市擬發行已擴大後股本10%或20%，料集資款項介乎40億至80億元人民幣，並不預期對集團產生任何盈虧。

瑞聲今日開市升1.1%，報16.16元。

瑞聲科技補充，現階段尚未釐定誠瑞光學確切的發售價格及獨立上市的預期規模，故仍無法確定獨立上市籌集所得的確實款項。瑞聲表示，分拆公司獨立上市後款項擬用於三大方面，包括：

約25.72%用作發展及改善高精度光學玻塑混合鏡頭；

約50.24%用作改善WLG（晶圓級光學玻璃）鏡片及超精密光學零件

約24.04%用作補充流動資金。

瑞聲科技目前持有誠瑞光學約81%，完成分拆後持股將降至63%至73%，視乎最終發行規模，但誠瑞光學繼續是集團司間接附屬公司，其財務業績亦將繼續併入集團會計賬目。

誠瑞光學2021年虧損2.75億元人民幣，按年收窄兩成。至去年底，公司淨資產約為72.62億元人民幣。

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