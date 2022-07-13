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【新股IPO】天齊鋰業9696首日掛牌 收市報82元 與招股價一樣

股樓投資 21:55 2022/07/13

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天齊鋰業（09696）首日掛牌，股價低開9.1%，見74.5元，最低曾見72.65元後回升，收市報82元，與招股價持平；全日成交4,034萬股，涉資31億元。

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點識

天齊鋰業是次來港上市共發售逾1.64億股H股，並已引入中創新航科技、中國太保投資管理（香港）、LG Chem、太平洋資產管理、深圳市德方納米科技、四川能投（香港）及金山（香港）國際礦業7名基石投資者，合共認購5,978.62萬股。

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該股公開發售部份錄得8.3倍超額認購，人人有份，並以招股價上限82元定價，其招股價範圍介乎69元至82元，集資淨額130.62億元，暫時為本港今年規模最大上市新股。大摩、中金及招銀國際為聯席保薦人。

集資所得，主要用作償還SQM債務未償還餘額、為安居工廠一期建設撥資，以及償還內地銀行貸款等。

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

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記者：張以正

 

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天齊鋰業（09696） 天齊鋰業（深：002466） IPO 港股

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【新股IPO】名創優品9896首日掛牌收市報13.38元 較招股價跌3%

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