【香港初創】港交所邀4家數碼港社群初創收市敲鑼　包括Klook、The Sandbox母企

▲ 【港交所388】港交所及數碼港邀初創參收市敲鑼儀式 涉Klook及Pickupp

港交所 （00388） 今日邀請4家數碼港社群初創企業參與收市敲鑼慶祝儀式，包括旅遊平台Klook、智慧物流平台Pickupp、The Sandbox母企「獨角獸」Animoca Brands及區塊鏈企業ConsenSys Hong Kong Limited，表彰香港創業精神的活動。

數碼港主席陳細明指，在港交所金融大會堂敲鑼是所有初創夢寐以求踏足的地方，收市敲鑼慶祝儀式可表揚4家初創的成就，在國家及香港特區政府支持下，香港初創定能繼續茁壯成長，以創科增強香港的發展動能。

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港交所歐冠昇：港交所具連接創新及資本作用 將鞏固新公司首選香港融資地位

港交所行政總裁歐冠昇表示，港交所作為市場運營機構，會繼續致力增加市場的吸引力，鞏固新經濟公司首選香港國際融資中心的地位，很高興與數碼港合作展示香港蓬勃發展的新經濟生態圈及表彰香港創業精神。港交所在支持企業家方面發揮連接創新與資本的關鍵作用，支持這些面向未來的領先公司實現增長願景。

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