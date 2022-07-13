【新股IPO】萬科2202旗下物管公司萬物雲傳最快9月來港上市 集資20億美元

消息指，萬科（02202）旗下物業管理子公司萬物雲空間科技服務計劃最快9月份來港上市，目標集資超過20億美元，並將尋求下月進行上市聆訊。惟有關上市計劃目前仍在磋商階段，發行規模及時間表等細節均未落實。

【姜濤 X Darlie 好來】姜濤拍Darlie廣告第二回全新造型亮相 「濤」氣打卡位陸續登場【見下頁】

同場加映：【溫股知新】琴日下跌六百點 今日教你可以點識

▼ 點擊圖片放大 +10 +9



萬物雲早於今年4月遞交來港上市申請，並由中信証券、花旗及高盛擔任聯席保薦人。根據初步招股文件顯示，公司主要提供社區空間居住消費服務、商企和城市空間綜合服務，以及人工智能物聯網(AIoT)及流程即服務(BPaaS)解決方案服務。

同場加映：【青姐話】美重鎚加息 淡友好招積 撈底考膽色

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正