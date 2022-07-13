【品味投資】藝術品市場漸成氣候？ 佳士得上半年全球拍賣成交額達41億美元 創7年來新高

隨著高淨值人士追求資產多樣化，近年藝術品投資亦漸成氣候。日前，佳士得（Christie's）公布全球拍賣數據，2022上半年錄得成交總額達41億美元，創下自 2015 年、7年來的新高。

佳士得2022上半年共成交 22,085 件拍品，疫情下佳士得策劃的展覽會數量不斷增加，更遍布全球，如香港、倫敦、巴黎、新加坡、洛杉磯、棕櫚灘、邁阿密、阿斯彭、南安普頓、摩納哥，在各地皆受到熱烈迴響。

成交總額最高的藝術作品：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

在全球多項的拍賣當中，成交總額最高的 12 件藝術作品，有 7 件經由佳士得售出，包括最昂貴的安迪·沃荷（Andy Warhol）《槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）》（Shot Sage Blue Marilyn），以1.95 億美元在紐約拍場矚目成交，刷新20世紀藝術作品成交記錄，成為拍賣史上成交價第二高的藝術作品。竇加（Edgar Degas）的《十四歲的小舞者》以美元 4,160 萬的價格成交，近 15 年來首次刷新藝術家拍賣紀錄。巴黎拍賣中，阿爾伯托·賈克梅蒂（Alberto Giacometti）《行走的女人》以 2,700 萬歐元成交，成為本年迄今法國售出的最昂貴藝術品。米高安哲羅（Michelangelo Di lodovico Buonarroti Simoni）素描 2,320 萬歐元成交，刷新歐洲紙上作品拍賣紀錄。

另外，在六月底，佳士得推出 9 件精選非洲及大洋洲藝術品，錄得成交總額歐元 1,140 萬，刷新 4 項世界拍賣紀錄。而在香港，趙無極的《29.09.64.》以 2.78 億港元高價成交，為藝術家第二高世界拍賣紀錄。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

佳士得指2022 年上半年全球拍賣成交總額中，美洲區買家佔44%；歐洲、中東及非洲買家佔 34%，亞太區買家佔 22%。拍賣規模顯著擴大，紐約地區成交總額高達美元 19 億，倫敦及巴黎緊隨其後。與疫情前相比，全球各大地區均見證區內客戶購買總額增加，美國增加48%，亞太區增加26%，歐洲、中東及非洲增加27%。與 2019 年相比，客戶在現居地以外的購買總額亦有所增加，美國客戶增加32%，歐洲、中東及非洲客戶增加10%。亞太區由於疫情限制，上半年購買總額降低 9%。

非同質化代幣藝術作品（NFT）帶動了數碼藝術品市場，亦成功為佳士得錄得美元 475 萬成交總額，當中最高成交價的 NFT 拍賣品為 Refik Anadol 的《活生生的建築，巴特略之家》，以139 萬美元成交。

【醫護行業】醫管局推免費登記護士訓練課程 完成後即合資格做登記護士 頂薪達45,908元 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩