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【美國通脹】美國公布6月CPI按年增9.1%、超預期　貨幣市場交易顯示7月加息1厘機率升至逾5成

股市 23:01 2022/07/13

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【美國通脹】美國公布6月CPI按年增9.1%、超預期　貨幣市場交易顯示7月加息1厘機率升至逾4成

美國公布6月消費物價指數（CPI）按年增9.1%，再度高出市場預期的8.8%，並較5月CPI按年上升8.6%再升溫，主要受汽油、住房成本和食品價格持續上漲影響。最新CPI數據反映美國通脹續創逾40年高位，貨幣市場目前已預計聯儲局「篤定」加息0.75厘或以上，甚至有投資者估計聯儲局或須加大加息力度至1厘。

美國股市期貨最新反應，可見【下一頁】

據芝商所（CME）利率市場交易資料，在美國公布CPI數據前，市場目前預期聯儲局兩星期後加息0.75厘的機率為85.8%，加息1厘的機率達14.2%，較前一交易日增6.8百分點。

隨美國公布6月CPI後，市場最新交易顯示，投資者預計7月加息1厘的機率再增至逾50%。

發布CPI前夕小插曲　「驚人假消息」

在數據公布前夕鬧出一段小插曲，市場昨日流傳一張新聞稿截圖，截圖顯示美國6月CPI按年升幅達10.2%，遠多於市場預期。

美國勞工部在社交平台稱，留意到有關截圖，強調：「這是假的，密切留意美國東部時間上午8時30分（香港晚上8時30分）『真正的CPI』的公布」。

**重溫【石Sir一周前瞻及異動股】中芯國際、海信家電、波司登**

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經濟數據表現 加息 通脹 CPI

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港股報跌恒指最終收市報20797點 美國公布6月CPI按年增9.1%高於市場預期

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【美股市況】美國7月加息1厘機會曾超過5成　納指倒升　美6月CPI超預期（不斷更新）
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