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闊別球場逾1年 費達拿暗示或將退役

環球社會熱點 09:05 2022/07/14

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受新冠肺炎疫情影響，不少運動員可能因此選擇離開職業賽場。瑞士網球天王費達拿因傷已超過1年未打比賽，近日受訪時更透露，可能隨時退役，並表示認為自己「不需要再打網球」。費達拿自1997年以來，首次跌出職業男單球手排名榜。

【溫網】威廉撐英球手太激動 被影到疑似爆粗 【下一頁】

獲得20個男單大滿貫殊榮的費達拿（Roger Federer）日前接受荷蘭媒體訪問，表示只要時機到來，自己隨時準備開心迎接退役。費達拿自稱愛好勝利，一旦發現自己不再具備競爭力，最好便是停下來。他認為自己不是非打網球不可，與子女相處及分享的小事物或心情亦使他感到快樂。

費達拿指網球手只是其中一個身分，雖然希望在職業賽場可以一直保持成功，也有投放不少心力，但他認為自己也可以在體育以外的領域取得成功。費達拿稱職業球手生涯終有完結一日，他亦覺得退役無問題。

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【溫網】細威今年首戰大滿貫 不敵法國華裔小將首圈止步 【下一頁】

另外，費達拿承認今年成為溫布頓錦標賽觀眾的感覺十分陌生，因為自1998年起他每年參賽。但他亦表示，十分享受不用被緊密賽程追趕的自由。因為疫情及傷患，費達拿已有超過1年無打比賽，但他坦承享受現時的休息時間，能與家人及朋友相聚。

在缺席溫網後，費達拿逾1年時間未打職業比賽，因此在職業網球聯合會（ATP）最新男單球手排行榜上，自1997年以後首次沒有費達拿的名字。

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責任編輯：吳漢培

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