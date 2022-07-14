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【農本方1498】農本方主席：中醫是生活態度不只看病　盼特約診所能擴展至大灣區

股市 08:00 2022/07/14

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農本方今於中環旗艦診所舉行開幕禮，主席陳宇齡及其夫人於藥櫃前合照。

中藥顆粒商培力農本方 （01498） 在中環開設旗艦診所，主席陳宇齡接受本報訪問，期望旗艦診所能起示範作用，未來希望能在銅鑼灣、尖沙咀及大灣區設同類型約1000呎綜合服務診所，拓展保健及注重生活態度模式，而非以往商場「一醫生及護士模式」。

陳宇齡亦指選址前有作統計，認為病人具年輕化趨勢，20歲至40歲女性偏多，多數專業人士如律師、財經行業，甚至西醫亦有，與農本方醫生較年輕形象脗合。

農本方：盼藥費能追通脹 診所鋪位需穩定以便市民到診

陳宇齡指出，公司目前在香港顆粒中藥市場佔有率約82%，今年2至3月間顆粒銷售錄雙位數增長，未受第五波疫情大大影響。

在通脹成本上漲下，陳宇齡承認藥材具成本壓力，期望調升藥費能追上通脹，並指公司租金壓力不大，而中環地區診金加價幅度可較大，集團規模較大亦可便於控制成本。他表示，醫務所位置需具穩定性以便大眾問診。

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農本方：中醫不只看病 亦是種藝術具生活品味

新業務方面，陳宇齡指目前以開發新產品為主，因大眾保健意識增強，加上跨境電商有助企業銷售業務。農本方目前專治療流行病顆粒較受歡迎，如銀翹散及藿香正氣散。

陳宇齡形容中藥是種「文化藝術」，當新產品預備好，日後或於藝術家合作包裝項目，更顯生活品味。當中旗艦診所藥櫃能放400多種藥，由法國設計師設計已取專利，其弧形設計富有未來感，指出設計師在理解取藥程序及藥物數量後設計。

近年疫情及移民潮令香港現人才外流，陳宇齡指出對內地員工或不大影響，對本地醫藥行業影響較科技行業小，集團醫師目前大多具博士級學歷。

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