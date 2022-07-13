【大灣區】渣打大灣區營商景氣指數第二季跌破50、近兩年最差　香港續為各城市最差

▲ 【大灣區】第2季渣打大灣區營商景氣指數跌破50、反映情緒悲觀 渣打經濟師：下半年將迎反彈

渣打銀行 （02888） 公布，2022年第2季度渣打大灣區營商景氣指數（GBAI），現狀營商指數按季下跌6.3至43.3點（中性值為50），反映情緒悲觀，不單遠差於預期的52.5點，更是連續4個季度下跌，為2020年第3季度以來成績最差的一季。

渣打大中華區高級經濟師劉健恆認為，指數調查於4至5月進行，受累於內地疫情及當時政策影響，但6月人民幣匯率和出口都有較顯著的好轉，配合財政政策出台，有信心下半年內地經濟會反彈。

香港子指數在大灣區城市中最差

該指數由渣打與香港貿易發展局合作研究，在GBAI城市營商子指數方面，香港連續兩季度在大灣區城市中表現最差，從第1季41.4降至最新39.7，反映第2季度的業務活動現狀指數進一步減弱。

香港貿易發展局研究總監范婉兒指，儘管香港解除社交距離措施和出行禁令後經濟開始好轉，如電子消費券帶動四4份零售銷售按年增長11.7%，而且出口表現仍然理想，但中國城市的疲軟數據可能會影響香港的情緒。

范婉兒表示，香港與大灣區最重要的聯繫在於電子產業，佔香港約7成的出口。由於昨日國際貨幣基金會（IMF）將美國2023年經濟增長由1.7%調低至1%，她認為明年會是具挑戰性的一年，若外圍需求轉弱，會有憂慮影響市場對香港電子產品的需求。

企業成本上漲 4成指完全無法轉嫁買家

GBAI營商指數方面，跌幅最大的類別為「原材料庫存」和「融資規模」，成分指數分別為40.7和39.7，按季分別下跌9.7和9.9。范婉兒認為，由於中國嚴格的疫情管控措施，加上外部挑戰如俄烏戰爭、全球通脹、大宗貨品價格高企，原材料供應不穩，使不少企業要依靠現存的庫存生產貨品。

在成本上漲及利潤低迷的情況下，大灣區企業中只有7.3%的受訪者表示能夠將多於50%的上漲成本轉嫁給買家，37%表示能轉嫁少於50%，更有41%表示無法轉嫁上漲的成本。行業方面，科技和零售受訪者的轉嫁比率較高，部分轉嫁率分別為62%和52%，而金融服務僅為24%。

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