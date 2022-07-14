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美國最大壓力頭十位城市 大部分屬「紅州」（附排名）

環球社會熱點 08:35 2022/07/14

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現代都市人生活面對形形式式的壓力，對身心健康帶來影響，因此不少人關注自己所在城市的壓力水平。個人理財網站WalletHub周一（11日）發表美國最大壓力城市調查，結果顯示頭十位最大壓力城市當中，有七個城市受共和黨控制、俄亥俄州更有兩個城市壓力指數「爆燈」打入前十位。

馬斯克嘲特朗普「要退休」特朗普一句令馬斯克得啖笑 【下一頁】

WalletHub評估182個美國城市，包括150個人口最多城市、以及抽取每個州最少兩個人口最多城市。調查利用40個評估指標，如工作、財政、家庭、健康及安全壓力等，得出最大壓力城市排名。

首十位壓力最大的城市當中，有七個由共和黨所控制，其中俄亥俄州成為最大壓力州份，多達兩個城市上榜，分別是排第一的克利夫蘭（Cleveland）及排第十位的托萊多（Toledo）市。

美國最大壓力頭十位城市(排名由低至高)

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紐約面積55方呎蝸居月租過萬 實測瞓覺伸唔直腳（有片） 【下一頁】

此外，調查亦根據各方面數據為一眾城市排名。如工作穩定度最高城市為佛州奧蘭多（Orlando），最低為內華達州的Reno。密歇根州底特律（Detroit）民眾貧困率最高，而夏威夷珍珠城民眾貧窮率最低。

調查發現德州邊境城市埃爾帕索（El Paso）居民身體中下水平比率最高；而南達科他州的Sioux Falls居民的比率則最低。

密蘇里州的Springfield及亞拉巴馬州Birmingham犯罪率最高、而佛州的Port St. Lucie市最安全。

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責任編輯：郭麗明

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